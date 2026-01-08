Kızılay Gönüllüleri Yaşlılar İçin Kar Temizliyor - Son Dakika
Kızılay Gönüllüleri Yaşlılar İçin Kar Temizliyor

08.01.2026 11:21
Elazığ'da Kızılay gönüllüleri, yaşlı ve engellilerin evlerinin önündeki kar ve buzu temizliyor.

Elazığ'da Türk Kızılayın gönüllü gençleri, yaşlı ve engellilerin evlerinin önündeki kar ve buzu temizliyor.

Türk Kızılay gönüllüleri, kentte ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen aileler ile yaşlı ve engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda gönüllüler, Elazığ'da bir haftayı aşkın süredir etkili olan kar yağışı ve ardından meydana gelen buzlanma nedeniyle yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinin girişlerinde ve yürüyüş güzergahlarında buz temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Yaklaşık 100 gönüllünün gruplar halinde gerçekleştirdiği çalışmada, düzenli olarak yardım ulaştırılan yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinin önleri ile kullandıkları yol güzergahları kar ve buzdan arındırılıyor.

"Yaşlılarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırıyoruz"

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, AA muhabirine, yılın 12 ayı sosyal faaliyetlerle dezavantajlı grupların yanında olduklarını söyledi.

Yaşlı ve engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve iyileştirmek için çalıştıklarını anlatan Kızılkaya, özellikle kış aylarında bu kişilerin daha fazla zorluk yaşadığını belirtti.

Kış aylarında bu tür çalışmaların çoğalması gerektiğini ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle ara sokaklarda ve ücra mahallelerde yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın evlerinden güvenli şekilde çıkabilmeleri için kapı önlerini temizledik. Amacımız, onların markete, fırına ve günlük ihtiyaçlarını karşılayacak alanlara sağlıklı şekilde ulaşabilmelerini sağlamak. Yaşlılarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Talepler doğrultusunda ya da envanterimizde kayıtlı vatandaşlarımız için bu çalışmaları gönüllülerimizle birlikte sürdürüyoruz."

Kızılkaya, mahalle sakinlerine de çağrıda bulunarak, herkesin çevresindeki yaşlı ve engellilere destek olmasının önemine dikkati çekti.

"Gönüllü olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Elazığ Genç Kızılay Başkanı Yunus Fatih Barıt da son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaşlı vatandaşların evlerinden çıkmakta zorlandığını dile getirdi.

Barıt, "Sık sık ziyaret ettiğimiz yaşlılarımızın evlerinin önlerini temizleyerek ve tuzlayarak daha rahat hareket etmelerini sağlıyoruz. Yetkili kurumlarımız ana yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Biz de evlerin önlerinde buz temizliği yaparak yaşlı ve engelli bireylerin hayatını kolaylaştırıyoruz. Gönüllü olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Gönüllülerden Yunus Emre Güzel de kayma ve yaralanma riskini ortadan kaldırmak için buzları kırdıklarını, tuzlama yaptıklarını anlatarak, "Yaklaşık 100 gönüllüyle hem merkezde hem de ilçelerde çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Kapısının önü temizlenen 87 yaşındaki Ferit Alçınsoy, Kızılay gönüllülerine teşekkür ederek, Kızılaydan çok memnun olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kızılay, Elazığ, Güncel, Son Dakika

