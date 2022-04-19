Kızılay Hakkari Şubesi Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar programı düzenledi - Son Dakika
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Kızılay Hakkari Şubesi Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar programı düzenledi

19.04.2022 21:18
Kızılay Hakkari Şubesi Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar programı düzenledi

Türk Kızılay Hakkari Şubesince, Kuveyt Türk'ün katkılarıyla Dünya Yetimler Günü kapsamında iftar programı düzenledi.

Türk Kızılay Hakkari Şubesince, Kuveyt Türk'ün katkılarıyla Dünya Yetimler Günü kapsamında iftar programı düzenledi.

Öğretmenevinde düzenlenen iftar programında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Türk Kızılay'ın dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç halinde yardım elini uzattığını söyledi.

Kızılay'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Akbıyık, iftardan sonra masaları gezerek ailelerle sohbet etti, onların sorun ve talepleri dinledi.

Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt da ramazan ayının İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında "11 ayın sultanı" olarak kabul edildiğini belirterek, bu ayın insanlara yön gösterdiğini dile getirdi.

Programa bazı kurum amirleri ve Kızılay gönüllüleri de katıldı.

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Kuveyt Türk, Kızılay, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılay Hakkari Şubesi Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar programı düzenledi - Son Dakika


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