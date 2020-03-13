Kızılcahamam'da koronavirüsle ilgili bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da koronavirüsle ilgili bilgilendirme yapıldı - Son Dakika

Kızılcahamam'da koronavirüsle ilgili bilgilendirme yapıldı

6 saat önce

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, kamu kurum ve otel işletmecilere yönelik bilgilendirme toplantısına katıldı.

Kızılcahamam'da koronavirüsle ilgili bilgilendirme yapıldı, System.String[]

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, kamu kurum ve otel işletmecilere yönelik bilgilendirme toplantısına katıldı.

Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda İlçe Sağlık Müdürü Çakırhava Menteş tarafından koronavirüsü hakkında bilgi verilerek, dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.


Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediye tarafından kurumlarda dezenfekte çalışması yapılacağını bildirdi.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:52 Kaynak: AA
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