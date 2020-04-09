Kızılcahamam'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık" Projesi kapsamında pilot bölge olan Kızılcahamam Belediyesi, sıfır atıkla ilgili çalışmalarına son hızla devam ediyor.

Vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan yerlere mobil atık getirme merkezi yerleştirildi. 4 bölmeli atık getirme merkezinde, birinci bölmeye; tekstil atık, ikinci bölmeye; kağıt/karton - metal, plastik, cam atıkları, üçüncü bölmeye; bitkisel yağ atıkları ve dördüncü bölmeye ise ömrü tükenmiş pil atıkları ayrı şekilde atılarak geri dönüştürülecek.

D-750 kara yolu üzerinde bulunan benzin istasyonlarına, ilçede bulunan parklara ve meydanlara atık kumbarası konuldu.



Doğayı Korumak Görevimiz



Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, vatandaşların sağlığını korumak için ilçede temizlik operasyonları başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geri dönüşümü çok önemsiyoruz. Kızılcahamam Belediyesi olarak ilçede birçok farklı noktaya Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm kutuları yerleştirdik. Dönüştürülebilen ürünlerin ekonomiye kazandırılmasıyla doğayı ve çevreyi de korumuş oluyoruz. Kızılcahamamlı hemşehrilerim atıklarını geri dönüşüm kutularına atarak çevreyi koruyabilirler. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras, temiz bir doğadır."