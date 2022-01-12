KIZILDAĞ'DA TİPİ GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METREYE İNDİRDİ - Son Dakika

SİVAS'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı etkiliyor. İmranlı ilçesinde bulunan 2190 rakımlı Kızıldağ geçidinde yoğun tipi ve sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sivas- Erzincan karayolu 130'uncu kilometre üzerinde bulunan ve Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın doğduğu 2190 rakımlı Kızıldağ Geçidi'nde yoğun tipi etkili oluyor. Sürücülerin ilerlemekte zorluk yaşadığı geçitte görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Kızıldağ Geçidi'nde konuşlu Karayolları 162'nci Şubesi Şefliği Kızıldağ Bakımevi ekipleri yolun ulaşıma açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamaması için yoğun çaba sarf ediyor.