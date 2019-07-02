Kızıldağ Yaylasında mobil ATM hizmeti
11 dakika önce
Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı 1660 rakımlı Kızıldağ Yaylasında Ziraat Bankası'na ait mobil ATM hizmet vermeye başladı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:37 Kaynak: İHA
'nın Karaisalı
ilçesine bağlı 1660 rakımlı Kızıldağ Yaylasında Ziraat Bankası
'na ait mobil ATM hizmet vermeye başladı. AK Parti
Karaisalı İlçe Başkanı Cavit Namdar, yaylanın yazı aylarında yaklaşık 50 bin nüfusa ulaşmakta olduğunu belirterek,"Yaz tatilini burada geçiren vatandaşlarımızın bankacılık sorunlarını çözmek için gerekli girişimlerde bulunduk. Bunun sonucunda Kızıldağ Yaylası'nda Ziraat Bankası mobil ATM'si hizmet vermeye başlamıştır. Başta milletvekilimiz Tamer Dağlı
'ya, AK Parti Karaisalı İlçe Teşkilatına, Adana Büyükşehir Belediyesi
Meclis Üyesi Hasan Donmez' e, Kızıldağ Güzelleştirme Derneği'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Halkımız her şeyin en iyisine ve en güzeline layıktır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ADANA
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