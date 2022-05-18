Kızılırmak Deltası'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Kızılırmak Deltası'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

18.05.2022 15:49
Kızılırmak Deltası'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Samsun'da Kızılırmak Deltası'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Samsun'da Kızılırmak Deltası'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kızılırmak Deltası'nda çıkan saz yangınına ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ile Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi. Yangın, alana yayılım göstermeden yangın söndürüldü. 4 farklı noktada çıkan faili meçhul yangın ile ilgili olarak Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ile Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ortak çalışma yürütüyor.

Yangın söndürme çalışmalarına 11. Bölge Müdürü Halim Özdemir, Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Fatih Bulut, Samsun İl Şube Müdürü Mevlüt Özyanık ve Bafra DKMP şefliği personelleri ile Bafra Orman İşletme Müdürlüğü orman yangın söndürme ekipleri katıldı. - SAMSUN

Kızılırmak Deltası'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Kızılırmak Deltası'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Kızılırmak Deltası'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Kızılırmak Deltası'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bafra Ovası, Yangın, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızılırmak Deltası'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika


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