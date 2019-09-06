Son Dakika Haberleri: Kızılırmak derneklerinden Taşdelen'e plaket
Son Dakika Güncel Haber

Kızılırmak derneklerinden Taşdelen'e plaket

1 saat önce

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen kahvaltıda sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi.

Kızılırmak derneklerinden Taşdelen'e plaket, System.String[]

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen kahvaltıda sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi. Başkan Taşdelen'e Çankaya'ya hizmetlerinden dolayı Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu tarafından teşekkür plaketi verildi.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kızılırmak dernekleri üyeleriyle bir araya geldi. Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonunun Dikmen Vadisi'nde düzenlediği kahvaltıya katılan Taşdelen, derneklerin yönetici ve üyeleriyle bir süre sohbet etti. Sivil toplum kuruluşları ile sık sık bir araya gelen Taşdelen'e hizmetlerinden dolayı federasyon tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Çankaya Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Federasyon Başkanı Murat Akyüz, hayata geçirilen projelerden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.


Vatandaşa ulaşmanın en önemli yapı taşlarından birinin sivil toplum örgütleri olduğunun altını çizen Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, "Sivil toplum kuruluşlarının fikir ve önerileri bizim için çok değerli. O nedenle her fırsatta ilçemizdeki dernek ve federasyonlarla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız ortamda birlikte çalışmak bir zorunluluktur. Birlikte mücadele ederek daha güçlü kalacağımıza inanıyorum. Toplumsal dayanışmaya verdiği destekten dolayı Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonuna teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kızılırmak, Taşdelen, Çankaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamerun'da parktan kaçan iki aslan 80 inek yedi
Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması: Bugünkü cironun 3 katı kadar hasılat taahhüdü verildi Son dakika: Soylu'dan "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 12:49:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılırmak derneklerinden Taşdelen'e plaket
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]