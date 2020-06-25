Kızılırmak üzerine kurulacak Millet Bahçesinin ihalesi yapıldı - Son Dakika

Kızılırmak üzerine kurulacak Millet Bahçesinin ihalesi yapıldı

Kırıkkale'de Kızılırmak üzerinde kurulacak Millet Bahçesinin ihalesi Ankara'da gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de Kızılırmak üzerinde kurulacak Millet Bahçesinin ihalesi Ankara'da gerçekleştirildi.

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Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ihaleye 34 firmanın katılım gösterdiğini belirterek ilginin yüksek olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Mülkiyetinin Kırıkkale Belediyesine ait olacağı ve 450 bin 909 metrekare alana kurulacak Millet Bahçesinin projesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, ihalesinin de TOKİ tarafından yapıldığını belirten Başkan Saygılı, "Projeye desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Kırıkkalemizin çehresini değiştireceğine inandığımız Millet Bahçemiz için ilk adım olan ihale aşaması geçildi. İhaleye 34 firmanın katılmış olması, Kırıkkalemize farklı bir hava katacak olan Millet Bahçemize verilen değerin göstergesi. Bu ilgi bizleri mutlu etti" dedi.


"Kırıkkale'nin sosyal hayatının rengi değişecek"


Millet Bahçesinin hayata geçmesi ile Kırıkkale'de kişi başına düşen yeşil alanın artacağını belirten Belediye Başkanı Mehmet Saygılı "Millet Bahçesi ile Kırıkkalemizin sosyal hayatının renginin değişecek. Ankara'nın yanı başında içerisinden Kızılırmak'ın geçtiği Millet Bahçesi manzarası ile de eşsiz olacak. Millet Bahçesi projesi, içerisinde barındıracağı yeşiliyle, millet kıraathanesiyle, yürüyüş, koşu parkurlarıyla, bisiklet yoluyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak. Çocuk oyun alanlarının ve bitki müzesinin olacağı millet bahçesinde 15 bin ağaç ve yeşil alanlar yer alacak. Vatandaşların ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer alacağı millet bahçesinde tema bahçeleri, çiçekli bitkiler ile buluşacak vatandaşlar huzur içinde vakit geçirebilecek" ifadelerini kullandı.


Kırıkkale Millet Bahçesinin 400 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor. - KIRIKKALE

Millet Bahçeleri, Kızılırmak, Kırıkkale, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılırmak üzerine kurulacak Millet Bahçesinin ihalesi yapıldı - Son Dakika

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