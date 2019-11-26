Son Dakika Haberleri: Kızılkaya ve Ölmez ailesinin mutlu günü
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Kızılkaya ve Ölmez ailesinin mutlu günü

7 saat önce

Gazeteci Muhsin Kızılkaya'nın yeğeni Mazhar Kızılkaya, Hakkarili iş adamı İsmet Ölmez'in kızı Hülya Ölmez ile dünya evine girdi.

Kızılkaya ve Ölmez ailesinin mutlu günü, System.String[]

Gazeteci Muhsin Kızılkaya'nın yeğeni Mazhar Kızılkaya, Hakkarili iş adamı İsmet Ölmez'in kızı Hülya Ölmez ile dünya evine girdi.


Hakkari'nin Merzan Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda Hülya ve Mazhar çifti için iki gün iki gece süren görkemli bir düğün töreni yapıldı. Düğün törenine Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Gazeteci Muhsin Kızılkaya, Hakkari'nin kanaat önderleri ve çevre illerden çok sayıda davetli katıldı. Eski Bakan Mehdi Eker ve Gazeteci Muhsin Kızılkaya, davetlilerle birlikte halay çekti.


Kızılkaya ailesi, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan ve düğün törenlerine iştirak eden davetlilere teşekkür etti. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:01 Kaynak: İHA
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