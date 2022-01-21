Kızıltepe'de karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediye karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçede yoğun kar ve tipi dolayısıyla kapanan yollar ulaşıma açıldı. Ekipler kaldırımlarda kar küreme çalışması yaparak cadde ve sokaklardaki karları temizliyor.

Buzlanmanın önlenmesi için aralıklı olarak tuzlama ve kar küreme çalışması sürüyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için 12 bin kişilik yemek dağıtımı yapan ekipler, kırsal mahallelerde yolda mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Zabıta ekipleri de sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına yem bıraktı.

Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini belirtti.

Çam, tüm ekiplerin görev başında olduğunu ifade ederek, her zaman vatandaşın yanında olduklarını aktardı.