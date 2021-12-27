Kızıltepe'de marketlerde "fahiş fiyat" denetimi - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde, sebze ve meyve, gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi.

Denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ibraz etmeyen bir zincir markete para cezası uygulandı.

Ürünlerin raf fiyatı ve kasa fiyatı arasında fark tespit edilen marketler için tutanak tutuldu.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, zabıta ekiplerinin her zaman olduğu gibi vatandaşlar için denetimleri sürdüreceğini belirterek, hizmet ve ürün tedarik konusunda vatandaşın yanında olduklarını söyledi.

Çam, "Devletimizin de bu anlamda kararlılığı noktasında, biz de ekiplerimizle sahada destek veriyoruz. Fahiş fiyatlarla ürün satışlarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu denetimlerimiz fiyatlar normale dönünceye kadar devam edecek." dedi.