Son Dakika Haberleri: Kızıltepeli kadınların dokuduğu ipek halılar yurt dışına ihraç ediliyor
Son Dakika Güncel Kızıltepeli kadınların dokuduğu ipek halılar yurt dışına ihraç ediliyor - Son Dakika

Kızıltepeli kadınların dokuduğu ipek halılar yurt dışına ihraç ediliyor

6 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 15 kadın kursiyer halı dokuma atölyelerinde ipek halı dokuyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 15 kadın kursiyer halı dokuma atölyelerinde ipek halı dokuyor. Kadınların dokuduğu halılar yurt dışına ihraç ediliyor. Kadınlar siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor.

Kızıltepe Kaymakamlığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi bünyesinde faaliyet yürüten Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) kadın istihdamına yönelik faaliyetler sürüyor. 15 kadın kursiyer atölyede ipek halıları dokuyor. Kadınları dokuduğu el emeği göz nuru ipek halılar Japonya ve İngiltere'ye gönderiliyor. Kadınlar her bir halıyı yaklaşık 9 ayda bitirebiliyor. Kursiyer kadınlar siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor.

EL EMEĞİ GÖZ NURU İPEK HALILAR

ÇATOM'un usta öğreticisi Ayhan Arslan, "ÇATOM bünyesinde açılan kursta 15 kadın kursiyer bulunuyor. İpek halı yapıyoruz. Bu ipek halıları yurt dışına gönderiyoruz. Bu halılarımız el emeği göz nurudur. Burada siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. İngiltere, Kore, Japonya ve İspanya gibi ülkeler sipariş veriyor. Burada genç kızlarımız, en hanımlarımız gece gündüz çalışıp yetiştirmeye çalışıyorlar" dedi.

KADINLAR EV EKONOMİSİNİ KATKI SAĞLIYOR

Kursiyerlerden Enise Demirkaya ise, "Biz ÇATOM'da açılan kursta 15 kadınız. Şuanda ipek halı dokuyoruz. Çok zahmetli bir iş. Düşünün bin 350-bin 500 ilmekten sıra sıra halı dokuyoruz. Burada kadınlarımız hem ev ekonomisini katkı sağlıyor hem de burada boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz. Bu dokuduğumuz halı çok kıymetli" diye konuştu.

(Selman Güneş/ İHA)

Kızıltepeli kadınların dokuduğu ipek halılar yurt dışına ihraç ediliyor

Kızıltepe, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bombacı kadın terörist, dikkat çekmemek için topuklu ayakkabı ile keşif yapmış
Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü Instagram için verdiği bikinili poz, genç kadını canından ediyordu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 18:06:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızıltepeli kadınların dokuduğu ipek halılar yurt dışına ihraç ediliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]