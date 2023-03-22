Kızını döven kocasına sinirlenerek balkondan atlayan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kızını döven kocasına sinirlenerek balkondan atlayan kadın yaşamını yitirdi

22.03.2023 10:10

Aydın'da eşinin darp ettiği kızını kurtarmaya çalışan anne Elena Çankaya, sinir krizi geçirerek 3. kattaki evinin balkonundan aşağıya atladı. 41 yaşındaki kadın yaşamını yitirirken, kocası ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Efeler ilçesi Yedi Eylül Mahallesi, Eski Çine Caddesi üzerinde baba M.Ç. ile kızı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra büyüyen tartışmada baba M.Ç. kızını darp etmeye başladı.

SİNİR KRİZİ GEÇİREN ANNE BALKONDAN ATLADI

Kızını kurtarmaya çalışan anne Elena Çankaya, sinir krizi geçirdi. Sinirlerine hakim olamayan anne, 3. kattaki evin balkonundan aşağıya atladı.

Kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atlayan kadın hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri anne Çankaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atlayan kadın hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir süre apartmanı giriş çıkışlara kapattı. Olay yerinde bulunan baba M.Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Haberi alarak olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Olay ile ilgi çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Çankaya, Efeler, Eylül, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızını döven kocasına sinirlenerek balkondan atlayan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızını döven kocasına sinirlenerek balkondan atlayan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
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