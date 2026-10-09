Kızını kaybeden Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Aradım, konuşamıyor - Son Dakika
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Kızını kaybeden Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Aradım, konuşamıyor

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Kızı Sezen Taş’ı kaybeden Atilla Taş’ın yakın arkadaşı Ozan Orhon, acı haberin ardından şarkıcıyı aradığını söyledi. Orhon, “Atilla’yı aradım, konuşamıyor. Yavrum nasıl konuşsun bir baba?” sözleriyle dostunun durumunu anlatarak aileye başsağlığı ve sabır diledi.

Kızı Sezen Taş’ın ölümünün ardından Atilla Taş’ı arayan Ozan Orhon, arkadaşının konuşabilecek durumda olmadığını söyledi. Orhon, yaşanan kayıp nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek Taş ailesine başsağlığı diledi.

34 yaşındaki, iki çocuk annesi Sezen Taş’ın Mersin’in Erdemli ilçesinde bir apartmanın 14. katından düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi. Ölümün hangi koşullarda gerçekleştiği henüz netleşmedi.

Kızını kaybeden Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Aradım, konuşamıyor

“YAVRUM NASIL KONUŞSUN BİR BABA?”

Acı haberi aldıktan sonra dostuna telefon ettiğini anlatan Orhon, “Atilla’yı aradım, konuşamıyor. Yavrum nasıl konuşsun bir baba? Allah kimseye göstermesin bu acıyı” ifadelerini kullandı.

Orhon, arkadaşının ve ailesinin yaşadığı kayıp karşısında söyleyecek söz bulmakta zorlandı. “Başta Atilla Taş’a ve tüm ailesine başsağlığı diliyorum. Geriye kalanlara sabır diliyorum” dedi.

AİLEYE SABIR DİLEDİ

Sezen Taş’ın geride bıraktığı iki çocuğundan da söz eden Orhon, açıklaması boyunca aileye sabır dileğini yineledi. Duygularını anlatırken cümlelerini yarıda kesen şarkıcı, “Konuşamıyoruz da yani” sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.

Orhon, açıklamasını “Dostlar, herkes kendine dikkat etsin ne olur. Ne olur dikkat edin. Allah hepinizi korusun” diyerek tamamladı.

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