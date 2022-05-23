Kızını öldüren anne adliyede: Polise kendini ihbar etmiş - Son Dakika
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Kızını öldüren anne adliyede: Polise kendini ihbar etmiş

23.05.2022 00:57
Kızını öldüren anne adliyede: Polise kendini ihbar etmiş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 6 yaşındaki kızını öldüren 25 yaşındaki kadın, adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 6 yaşındaki kızını öldüren 25 yaşındaki kadın, adliyeye sevk edildi. Vahşeti işleyen kadının, olaydan sonra polise kendini ihbar ettiği öğrenildi.

Çerkezköy'ün Bağlık Mahallesi Gelincik Sokak'ta 6 yaşındaki E.K. isimli kızını öldüren Sevda K., polis ekiplerine gözaltına alınıp emniyette sorgulamaya alındı. Sorgusunun ardından kadın, adliyeye sevk edildi.

Polisi arayıp kendini ihbar etmiş

İddiaya göre cinnet getiren 25 yaşındaki Sevda K., rehabilitasyon merkezi öğrencisi olduğu öğrenilen 6 yaşındaki kızı E.K.'yi bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayan Sevda K.'nin, kızını öldürdüğünü, polisin eve gelip kendisini teslim almasını istediği öğrenildi. Kadının kendini ihbar etmesi sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

"Pişmanım"

Gözaltına alınan Sevda K.'nin ilk ifadesinde, "Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım" dediği ortaya çıktı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kızını öldüren anne adliyede: Polise kendini ihbar etmiş - Son Dakika


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