Kızını zorla hastaneden götürmeye çalışan baba dehşet saçtı! Öfkeli adam önce kızına saldırdı ardından ambulans şoförünü bıçakladı - Son Dakika
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Kızını zorla hastaneden götürmeye çalışan baba dehşet saçtı! Öfkeli adam önce kızına saldırdı ardından ambulans şoförünü bıçakladı

22.05.2022 17:17

Gaziantep'te özel bir hastanenin acil servisinde önce hastaneden ayrılmak istemeyen kızına saldıran baba, ambulans şoförünü de iki kolundan bıçakla yaraladı. Yaşanan o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir ambulans şoförünün yaralandığı olay, merkez Şahinbey ilçesindeki özel bir hastanenin Acil Servis Polikliniği'nde 2 gün önce öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre rahatsızlanan çocuğunu hastaneden götürmek için Acil Servis'e gelen Orhan D. hastanede dehşet saçtı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BIÇAK ÇEKTİ

Onunla birlikte gitmek istemeyen kızını zorla götürmeye çalışan Orhan D. ilk önce kızına ardından sağlık çalışanlarına saldırdı. Acil Servis önünde kızını kovalayan baba Orhan D.'ye sağlık çalışanları engel olmak istedi. Sağlık çalışanlarının engellemesi üzerine onlara bıçak çeken saldırgan baba, hastanede korku dolu anlar yaşattı.

"BEYAZ KOD" VERİLDİ

Hastanenin içerisine koşan kızının peşinden giden Orhan D., hastane koridorlarında elinde bıçakla dolaşarak kızını aradı. Saldırganın öfkesinin bir türlü dinmemesi üzerine "Beyaz kod" veren sağlıkçılar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Saldırgan baba kendisini sakinleştirmeye çalışan ambulans şoförü Bülent Arık'ı iki kolundan bıçakla yaraladı. Yaralı şoför hastanede tedavi altına alınırken Orhan D. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hastanede korku dolu anlar! Öfkeli baba ambulans şoförünü bıçakla yaraladı

YAŞANANLAR KAMERALARA YANSIDI

Dehşete düşüren anlar ise hastanenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Öfkeli babanın kendisiyle gelmek istemeyen kızını Acil Servis önünde kovaladığı anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Görüntülerde babanın sağlıkçılara bıçak çektiği anlarda yer alırken saldırganın elinde bıçakla dolaşması ve bir odaya tekme atarak girmesi kameraya yansıdı. Hastane çalışanının 112'yi aradığını gören babanın telefon kablosunu kesmesi ve çalışanın korkudan masanın altına saklanması da görüntülere anbean yansıdı.

Hastanede korku dolu anlar! Öfkeli baba ambulans şoförünü bıçakla yaraladı

"SAĞLIKTA ŞİDDETİN KÖKTEN ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR"

Hastanede yaşanan olayın aslında aile içi şiddetle ilgili olduğunu söyleyen Hastane Genel Müdürü ve Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Cengiz Bayram, olayın hastanede yaşanmasından dolayı sağlıkçıların hanımefendiyi korumak için mücadele ettiklerini belirtti. "Allah göstermesin arkadaşımız ölebilirdi de "Babanın sağlıkçılara bıçak çekerek saldırmaya çalıştığını kaydeden Dr. Bayram, "Bir sağlıkçı arkadaşımızı 2 kolundan bıçakla yaralamış. Allah göstermesin arkadaşımız ölebilirdi de. Toplum olarak kaybedecek bir şeyi olmayan insanlar oluşturduğumuz sürece şiddetin sonu gelmeyecek. Bu gibi olayları görmeye devam edeceğiz. Tabi ki bu olayın bir affı ve özrü olamaz. İnsanlar gerçekten gün geçtikçe daha sinirli ve saldırgan oluyor. Allah çok şükür ki bir hayati tehlike olmadı. Zaten hemen arkadaşımızın tedavisi yapıldı. İnşallah kısa zamanda iyileşecek. Ancak sağlıkta şiddeti bizi yönetenlerin kökten çözmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızını zorla hastaneden götürmeye çalışan baba dehşet saçtı! Öfkeli adam önce kızına saldırdı ardından ambulans şoförünü bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızını zorla hastaneden götürmeye çalışan baba dehşet saçtı! Öfkeli adam önce kızına saldırdı ardından ambulans şoförünü bıçakladı - Son Dakika
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