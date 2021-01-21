Kızının regl olduğunu duyurduğu için tepki çeken Ceyda Düvenci, ünlüleri ikiye böldü

Ünlü oyuncu ve sunucu önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 10 yaşındaki kızı Melisa'nın ilk kez regl olduğunu duyurdu. Bir kısım Düvenci'nin yaptığı paylaşımı doğru bularak tebrik ederken bir kısım da "Kızınızın özelini nasıl böyle paylaşırsınız" diyerek tepki gösterdi.

ÜNLÜ İSİMLERİ İKİYE BÖLDÜ

Ceyda Düvenci'nin regl paylaşımı ünlülerin camiasında da gündem oldu. Hazal Kaya, Hande Doğandemir ve Aynur Aydın'dan Düvenci'ye destek paylaşımları gelirken Tuğba Özerk de yapılan paylaşımının yanlış olduğunu söyledi. Oyuncu Hande Doğandemir, "Regl olmak ayıp değil, hastalık değil; utanılacak olan sizin hastalıklı zihniyetiniz" diyerek paylaşım yaparken Aynur Aydın da "Regl kanından utandığınız kadar, katledilen kadınların kanından utanmanız dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Düvenci'ye destek veren bir diğer oyuncu Hazal Kaya da "Bunun konuşulmasına sevgiyle vesile olduğun için seninle gurur duyuyorum, sana bayılıyorum" dedi.

TUĞBA ÖZERK TEPKİ GÖSTERDİ

Şarkıcı Tuğba Özerk ise Ceyda Düvenci'nin yaptığı paylaşımın yanlış olduğunu belirterek "Ben kendi çocuğumun regl olduğunu üzerinde annelik hakkım olmasına rağmen paylaşmazdım; hele ki Melisa gibi özel durumu olan bir kızım varsa. Ama kendi çocuğum bunu kendi isteği ile paylaşmak isterse tabi ki paylaşabilir" dedi.