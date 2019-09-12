Kızları Cep Herkülü'nün hayatını anlatacak filme karşı

Başarılarıyla göğsümüzü kabartan dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci merhum Naim Süleymanoğlu'nun iki kızı, babalarının yaşamının anlatıldığı filmin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Sezin ve Esin Süleymanoğlu'nun avukatı Aziz Demir, "Filmin yayına girmesini engellemeye çalışıyoruz. Tüm tarafların Naim'in Japon kızı da olmak kaydıyla bir araya gelerek adil bir karar çıkmasını bekliyoruz. Film gösterime girerse ayrıca tazminat taleplerimiz var" dedi.



Başarılarıyla göğsümüzü kabartan merhum dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun yaşamı beyaz perdeye taşınmaya hazırlanıyor. Süleymanoğlu'nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu ise çekim aşamasında olduğu belirtilen filmin durdurulması için dava açtı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Süleymanoğlu'nun kızlarının avukatı Aziz Demir, yapım şirketi ve yapımcının film için efsane sporcunun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile sözleşme yaptığını ifade etti. Film için merhum sporcunun kızlarıyla görüşülmediğini belirten Demir, filmin durdurulması için 29 Ağustos'ta İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Mahkemesi'ne başvurduklarını söyledi. Demir, filmin Muharrem Süleymanoğlu'nun yazdığı bir kitaba atfedildiğini ancak kendilerinin kitaptan da haberi olmadığını ifade etti. Konuyla ilgili Süleymanoğlu'nun kızı Japon Sekai Mori ile de görüşülerek bir karar alınması gerektiğini belirten Demir, filmin durdurulmasına karar verilmezse tazminat talepleri olduğunu söyledi. Demir, ayrıca Naim Süleymanoğlu'nun kayıp madalyalarının tespit edilmesi için mahkemeye başvurduklarını dile getirdi.



"Filmin yasaklanması açısından tedbir talepli bir dava açtık"



Film için Naim Süleymanoğlu'nun mirasçılarıyla görüşülmesi gerektiğini ifade eden avukat Demir, "Naim Süleymanoğlu'nun vekili olduğum iki kızı adına biz İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Mahkemesi'nde filmin yasaklanması açısından tedbir talepli bir dava açtık. Çünkü filmde Süleymanoğlu'nun özel hayatından mutlaka bahsedilecekti. Buna izinleri olmadığını biz daha önce bildirdik. Bir şirket değişikliği yaparak filmi başka bir şirket üzerinden çekmeye başladıkları duyumunu almıştık. Hayatında bazı gizli kalması gereken, özel yaşantısında sadece ailenin bilmesi gereken hususların açığa çıkmaması, toplumda rencide olmamaları açısından böyle bir düşünce söz konusu. Kızların bilgisi dışında tamamen Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu tarafından yazıldığı ileri sürülen bir kitaba atfediliyor. Böyle bir kitabın varlığını biz bilmiyoruz. Şirket ve Muharrem Süleymanoğlu arasında yapılan bir sözleşmeye göre filmin çekimini öğrenmiş bulunuyoruz. Bunu da Büyükçekmece'de devam eden tereke davasında Muharrem Süleymanoğlu, kendisinde olan 3 tane madalyanın bu filmde kullanıldığını beyan etmiştir. Naim Süleymanoğlu'nun bizim bildiğimiz 16 tane madalyası var, 7 dünya şampiyonluğu ve bildiğim kadarıyla 6 Avrupa şampiyonluğu madalyaları halen kayıp. Bununla ilgili mahkemeye tespit talebinde bulunduk. Tespit edebilirse evinde araştırma yapacağız. Bulunamazsa da cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağız" dedi.



"Film gösterime girerse ayrıca tazminat taleplerimiz var"



Filmin gösterime girmesi halinde tazminat taleplerinin olduğunu dile getiren Demir, "Bize ne yapım firmasından ne de amcasından bir talep gelmedi. Bize anlatılan Muharrem Süleymanoğlu ve şirketin sahibi arasında yapılan sözleşmede filmin iş yapması halinde kızlarına birer adet daire verileceği, bu dairenin nereden nasıl hangi bedelde verileceği belli değil. Bunu da bize sus payı olarak söylediler. Maalesef burada amaç büyük bir kar, rant. Buna benim müvekkillerimin müsaade etmeleri mümkün değil. Onlar kendilerini garantide görüyorlar. Biz mahkemeden adil bir karar bekliyoruz. Bizi bertaraf ederek mirasçı olmayan, herhangi bir hakkı bulunmayan Muharrem Süleymanoğlu ile görüşmeleri doğru değildir. Bundan sonra görüşme teklifi gelir mi, gelirse bunu müvekkillerim değerlendirir diye düşünüyorum. Yapmış olduğum takiplere göre filmin çekim aşamasında olduğu ve son aşamaya geldiği, bunun için başvuru yaptık. Filmin yayına girmesini engellemeye çalışıyoruz. Beklentimiz mahkemenin tedbiren bunu durdurması ve tüm tarafların Naim'in Japon kızı da olmak kaydıyla bir araya gelerek daha doğru adil bir karar çıkmasını bekliyoruz. Japon kızının da haberi var, o da gerekli işlemleri yapıyor sanıyorum. Davayı 29 Ağustos'ta açtık, henüz yeni. Kısa zamanda netice alacağımızı düşünüyorum. Kamuoyu bu olayla yakından ilgileniyor. Çünkü Naim Süleymanoğlu Türkiye'ye mal olmuş bir isim. Bunu herkes kendi menfaatine kullanmaya çalışıyor. Müvekkillerim mağdur durumdalar, onların bir gelirleri yok, buna rağmen mirasçılarını sadece rant olarak düşünmeleri doğru değil. Davada mahkeme filmin durdurulmasına karar vermezse, film gösterime girerse zaten davada var, ayrıca tazminat taleplerimiz var" diye konuştu. - İSTANBUL