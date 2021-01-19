Kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan şahıstan şikayetçi olmadılar - Son Dakika

Kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan şahıstan şikayetçi olmadılar

19.01.2021 14:53

Kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan şahıstan şikayetçi olmadılar Gaziantep'te yaklaşık 2 yıl önce imam nikahlı eşi tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilen Aysel Kurt'un annesi ve babası kızlarının ölümünden sorumlu tutulan Gaziantep 1.

Kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan şahıstan şikayetçi olmadılar
GAZİANTEP - Gaziantep'te yaklaşık 2 yıl önce imam nikahlı eşi tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilen Aysel Kurt'un annesi ve babası kızlarının ölümünden sorumlu tutulan Gaziantep 1.Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan İhsan Çayır'dan "Durumu yanlış anlamışız" sözüyle şikayetçi olmadı.
Gaziantep'te 7 Temmuz 2018 tarihinde 7 aylık hamile olan imam nikahlı eşi Aysel Kurt'u döverek öldürdüğü iddiasıyla hakkında Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesinde taksirle ölüme neden olma suçundan iddianame hazırlanan İhsan Çayır'ın yargılanmasına devam edildi. Sanık İhsan Çayır ile avukatı Ramazan Hakan Urul'da duruşmada hazır bulunurken maktul Kurt'un annesi Zennur ile babası Vakkas Kurt müşteki olarak duruşmaya katıldı. Duruşmaya maktul Aysel Kurt'un annesi ile babasının kızlarının ölümünden sorumlu tutulan sanık İhsan Çayır'dan şikayetçi olmamaları dikkat çekti.
Duruşmada durumu yanlış anladıklarını söyleyen baba Vakkas Kurt, kızının ölümünün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bize sabah kızımızın öldüğü haberi gelince şok geçirdim. Gece gittiğimde kızımın dudağı patlamıştı. Kızıma bizden sonra ne yaptılar bilmiyorum. Kızımın eşini uyardım. Ona 'Akıllı olun, kavga etmeyin' dedim ama sabah bize kızımın kalbi durmuş denildi" diye açıklama yapmıştı.
Baba sanıktan şikayetçi olmadı
Duruşmada söz alan daha önce kızının eşi Çayır'dan şikayetçi olan baba Vakkas Kurt, şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. Durumu yanlış anladıklarını aktaran Kurt, "Kızımın sadece mide rahatsızlığı vardı" dedi.
Mahkeme başkanı da şikayetinden vazgeçen baba Kurt'a "Kızının kalp, damar veya dalak rahatsızlığı var mıydı?" diye sordu. Baba Kurt ise "Kızımın sadece mide ülseri vardı diye biliyorum. Davaya katılmak istemiyorum. Resmi nikah yoktu. Olay günü ben olay yerinde değildim. Kızımın herhangi bir kalp damar rahatsızlığı yoktu" diye yanıtladı.
Baba Kurt'un ardından konuşan anne Zennur Kurt'da şikayetinden vazgeçtiğini açıkladı. Kızında sadece mide ülseri olduğunu belirten Kurt, "Ben olayı görmedim. Kalp, damar veya dalak rahatsızlığı olduğunu bilmiyorum" diye konuştu.
İddia makamı ise mütalaasında eksik hususların giderilmesini talep etti.
"Eşime şiddet uygulamadım"
Mütalaanın ardından savunma yapan sanık Çayır, eşine şiddet uygulamadığını ileri sürdü. Eşimin kalp, damar veya dalak rahatsızlığı olduğuna ilişkin bilgisinin olmadığını iddia eden Çayır, "Benim bilgim yok ancak bu olayın ardından eşimin daha önce bu konuyla ilgili hastaneye gittiğini öğrendim. Sadece mide ülseri rahatsızlığı vardı" ifadelerini kullandı.
"ATK raporuna göre darp yok"
Sanık Çayır'ın beyanının ardından savunma için söz alan avukat Ramazan Hakan Urul, maktul Kurt'un Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi raporuna göre travmatik durumun olmadığını belirtti. Müvekkilinin mağdura herhangi bir darp ve cebir uygulamadığını aktaran Urul, "Bu doğrultuda müvekkilim hakkında uygulanan imza zorunluluğu kaldırılsın" dedi.
Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık hakkında uygulanan imza ile adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, olaya ilişkin tanıkların mahkemeye getirilerek dinlenmesine, İl Sağlık Müdürlüğüne müzekkere yazılarak maktul Kurt'la ilgili sağlık verilerinin istenmesine karar vererek bir sonraki duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Davanın geçmişi
Aysel Kurt ölmeden bir önceki gün babası Vakkas Kurt'u arayarak 4 yıl önce dini nikahla evlendiği İhsann Çayır'ın kendisini dövdüğünü söyleyerek yardım istedi. Yardım üzerine eve giden baba Kurt damadı Çayır'a uyarılarda bulundu. Baba Kurt'un evden ayrılmasının ardından çıkan tartışmada Çayır eşine şiddet uyguladı. Çayır'ın evden ayrılmasının ardından Kurt'un çığlıklarını duyan komşular hamile kadını Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Aysel Kurt ile karnındaki bebeği kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan eş İhsan Çayır tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan şahıstan şikayetçi olmadılar
Kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan şahıstan şikayetçi olmadılar
Kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan şahıstan şikayetçi olmadılar
Kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan şahıstan şikayetçi olmadılar

Gaziantep, Evlilik, Ramazan, Kalp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan şahıstan şikayetçi olmadılar - Son Dakika


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