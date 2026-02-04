KKE'den Sakız Adası'daki Bot Faciasına Tepki - Son Dakika
KKE'den Sakız Adası'daki Bot Faciasına Tepki

04.02.2026 13:41
KKE, Sakız Adası'ndaki bot faciasının araştırılmasını ve olayın örtbas edilmemesini istedi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Sakız Adası açıklarında Yunan Sahil Güvenlik gemisinin çarpması sonucu düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması ve 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın örtbas edilmeden araştırılmasını istedi.

KKE Sakız Adası Bürosu, Ada açıklarında Yunan Sahil Güvenlik gemisinin çarpması sonucu batan bottaki 15 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Sakız Adası'nda çok sayıda insanın öldüğü, ciddi yaralanmaların ve kayıpların olduğu yeni dehşet verici suç Avrupa Birliği (AB) ve Yunan hükümeti politikalarının izlerini taşıyor. Emperyalist savaşlar, insan kaçakçılarının eline düşen fakir ve gariban insanlar doğurur. Olayın bir an evvel kapsamlı bir şekilde araştırılmasını istiyoruz. Hiçbir örtbasa geçit yok." ifadeleri kullanıldı.

Sakız Adası halkının da milyonlarca insanın yurdundan edildiği ve ölümle karşı karşıya geldiği genel duruma karşı durmak üzere mücadeleye çağrıldığı açıklamada, bu akşam Ada Meydanı'nda da eylem yapılacağı duyuruldu.

Sakız Adası açıklarında dün Yunanistan Sahil Güvenlik gemisinin, düzensiz göçmenleri taşıyan bota çarpması sonucu, batan bottaki 15 göçmenin hayatını kaybettiği ve 24 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

