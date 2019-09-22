Son Dakika Haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Rum lider Anastasiadis'e tepki
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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Rum lider Anastasiadis'e tepki

1 saat önce

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in Londra'daki konuşmasının, siyasi eşitlik içinde bir ortaklık anlayışından çok uzak olduğuna söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Rum lider Anastasiadis'e tepki, System.String[]

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in Londra'daki konuşmasının, siyasi eşitlik içinde bir ortaklık anlayışından çok uzak olduğuna söyledi.


KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in İngiltere'nin başkenti Londra'daki konuşmasına tepki gösterdi. Akıncı, "Sayın Anastasiadis'in Londra konuşması, yine siyasi eşitlik içinde bir ortaklık anlayışından çok uzak. Hala geçmiş mutabakatları inkar eden, kararlara etkin katılımı şeytanlaştıran bir söylemi devam ettiriyor. Kıbrıslı Türklerin öteden beri var olan haklı bir talebini Türkiye'nin dayatması olarak takdim etmek de işine geliyor.


Zorluklarımız çok ve tek yanlı değil. Çeşitli yönlerden gelen zorluklara karşı mücadelemize devam ediyoruz" dedi.


Kıbrıs Türk halkının eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde, özgün kimlik ve kişiliği ile uluslararası hukuk temelinde var olma hakkını koruma kararlılığı içinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmeye gittiğini söyleyen Akıncı, "Siyasal eşitlik ve etkin katılım artık yerleşmiş bir BM parametresidir ve geçmiş mutabakatlar arasındadır. Anastasiadis bunu kabul etmediğini BM Genel Sekreterine de anlatmalıdır. Yarın sabah 08.15'de Ercan hava alanındaki basın toplantısında halkımıza daha geniş bilgiler vereceğim" ifadelerine yer verdi. - LEFKOŞA

Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:41 Kaynak: İHA
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