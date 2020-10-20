KKTC Cumhurbaşkanı seçiminde araştırma şirketleri kaybetti - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı seçiminde araştırma şirketleri kaybetti

20.10.2020 15:52
KKTC Cumhurbaşkanı seçiminde araştırma şirketleri kaybetti, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları Türkiye'deki anket şirketlerinin tahminleri tutmadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları Türkiye'deki anket şirketlerinin tahminleri tutmadı. A&G Kamuoyu Araştırma Şirketi'nin sahibi Adil Gür, seçimi Mustafa Akıncı'nın yüzde 60'la kazanacağını söylemişti. Gür'ün ve Ersin Tatar'ın seçimi kazanması durumunda mesleğini bırakacağını söylediği iddia edilmişti. Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı da Mustafa Akıncı'nın yüzde 53.3 oy alacağını belirtmişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,74'ünü alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Seçimle ilgili araştırmalarını açıklayan Türkiye'deki bazı anket şirketlerinin başarısızlığı da dikkat çekti.

Adil Gür "Mesleği bırakacağım" demişti

A&G Kamuoyu Araştırma Şirketi'nin sahibi Adil Gür, Kıbrıs'taki seçimi Mustafa Akıncı'nın yüzde 60'la kazanacağını iddia etmişti. Yayın sonrasında yaşananları HaberTürk yazarı Kemal Öztürk, köşesinde şu ifadeler ile aktarmıştı: Programdan sonra kendisine dedim ki, "Adil Bey daha önce de bir seçimle ilgili iddialı bir tahminde bulunmuştunuz tutmamıştı. Bu sefer de tutmazsa zor durumda kalacaksınız." Dedi ki, "Eğer Kıbrıs'taki seçimleri Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım. Bir daha da bu konuda ekranlara çıkmayacağım. Kaybedecek hem de büyük bir fark yiyerek kaybedecek".

Gür, yazı ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıklarken Öztürk ise twitter üzerinden şu açıklamayı yapıtı. "Adil Gür beni mahkemeye verecekmiş. Alnım ak bir şekilde oraya gideceğim. Tek kelimesi bile yalan olmayan yazımı savunacağım. Sözünün arkasında durup, yaptığı hatadan dolayı kamuoyundan özür dileyeceğine, beni suçlayıp konuyu saptırmaya çalıştı. Çok ayıp"

SONAR da Akıncı'nın kazanacağını iddia etmişti

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı da; Mustafa Akıncı'nın yüzde 53.3 oy alacağını belirterek Arsin Tatar'ın seçimi kazanacağını iddia etmişti.

Gezici seçim soncunu bilen tek isim oldu

Uluslararası güvenlik ve stratejik çalışmalar uzmanı Murat Gezici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)' deki ilk turu bindelik hata oranıyla tek bilen oldu. İkinci turda Ersin Tatar'a yüzde 53.1, Mustafa Akıncı'ya ise yüzde 46,9 diyerek seçimleri tek bilen oldu. - İSTANBUL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı, araştırma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı seçiminde araştırma şirketleri kaybetti - Son Dakika

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