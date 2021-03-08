KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Bizim için önemli olan ulusal çıkarlarımızın iyi bir şekilde korunabilmesi" - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Bizim için önemli olan ulusal çıkarlarımızın iyi bir şekilde korunabilmesi"

08.03.2021 18:34
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile bir araya geldi. Tatar, "Bizim için önemli olan ulusal çıkarlarımızın iyi bir şekilde korunabilmesi" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, 27-29 Nisan tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek olan gayrıresmi 5+1 konferansı hazırlıkları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmek üzere adaya gelmişti. Cumhurbaşkanı Tatar, Lute'yi makamında kabul etti. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Tatar, "Önemli bir toplantı arifesindeyiz. Cenevre toplantısında nasıl bir format izleneceğini görüştük. Lute ile yan yana yaşayan iki eşit devletin egemenlik temelinde iş birliğini savunan yeni siyasetimiz üzerine konuştuk. Kimsenin bize bir şey empoze edemeyeceğini söyledik. Bizim için önemli olan ulusal çıkarlarımızın iyi bir şekilde korunabilmesidir" dedi.

"KIBRIS TÜRK HALKINA KİMSE BİR DAYATMA YAPAMAZ"

Tatar, yıllardır verilen mücadelenin bir maceraya terk edilemeyeceğini ifade ederek, "Kıbrıs birçok ülke için önemli bir konumda bulunmaktadır. Bölgede huzurun ve istikrarın sağlanması amacıyla yaşadığımız Kıbrıs adası uluslararası alanda önemli bir yerde bulunmaktadır. Tarihi bakımdan da kritik bir süreçten geçmekteyiz. Ama bir anlaşma olmazsa mağdur olacağımız söylenmekte. AB'nin bize empoze ettiği bir şey yok. Kıbrıs Türk halkına zaten kimse bir dayatma yapamaz. Burada bir egemenlik, özgürlük, bağımsızlık ve milli menfaatleri vardır. Bizim için önemli olan ulusal çıkarlarımızın iyi bir şekilde korunabilmesidir" ifadelerini kullandı.

"RUM TARAFININ HİÇBİR ZAMAN HAKİMİYETİNİ VE OTORİTESİNİ KUZEYE YAYDIRMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Tatar, "Anahtar pozisyonumuz 1960 anlaşmalarıdır. Rum tarafının hiçbir zaman hakimiyetini ve otoritesini kuzeye yaydırmayacağız. Yan yana iki otorite olarak her türlü meselede iş birliği içerisinde yaşayabiliriz. Ancak Rum tarafından gelen mesajlar, Kıbrıslıların ada içerisinde baş başa bir birlik şeklinde yaşayabilme düşüncesidir. Ama biz asla kendi pozisyonumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Kıbrıs Türk halkı zamanında çok şeyler öğrendi ve o günlere göre daha fazla gelişmiştir. Bizim alternatifimiz her zaman KKTC ile yola devam etmek olacaktır. Kıbrıs Türk halkını dünyaya tanıtmayı sürdüreceğiz. Kıbrıs Türk halkı olarak her türlü mücadelemize devam edeceğiz ve bu tür ortamlarda da bunu ifade edeceğiz" dedi.

(Ayşe Soykıray/İHA)

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim için önemli olan ulusal çıkarlarımızın iyi bir şekilde korunabilmesi

Birleşmiş Milletler, Ersin Tatar, Kıbrıs, Tatar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Bizim için önemli olan ulusal çıkarlarımızın iyi bir şekilde korunabilmesi' - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü 80 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde kendini iple astı Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü
Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti         
21:21
Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik         
21:05
Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı         
20:55
Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt         
20:13
Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı         
20:00
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı         
17:50
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 21:39:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Bizim için önemli olan ulusal çıkarlarımızın iyi bir şekilde korunabilmesi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei