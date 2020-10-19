KKTC Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları iş dünyasını memnun etti - Son Dakika

Türkiye Üretici Sanayici ve İş Adamları Konfederasyonu (TÜSİKON) Başkanı Orhan Beşiktepe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Ersin Tatar'ın kazanmasının, iş dünyasını memnun ettiğini söyledi.

TÜSİKON Başkanı Orhan Beşiktepe, KKTC' de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunda Ersin Tatar'ın kazanmasının iş dünyasını memnun ettiğini dile getiren Beşiktepe, "Tatar'ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar dileyerek, Kıbrısımıza en hayırlı hizmetleri yapacağına canı gönülden inanıyorum" dedi.

"Kuzey Kıbrıs, hem yerli hem yabancı yatırımcıya birçok ekonomik avantaj sağlamaktadır"

Kıbrıs'ın önemine değinen Başkan Beşiktepe, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi daha çok küçük tarım ve hafif imalat sektörleri ile birlikte, kamu sektörü, ticaret, eğitim ve turizm dahil olmak üzere hizmet sektöründen oluşmaktadır. Turizm ve eğitim ekonominin can damarıdır. Kuzey Kıbrıs, stratejik konumunun getirdiği avantajlarla birlikte, yerli ve yabancı yatırımcılara elverişli ve eşit imkanlar sağlayan bir iş ortamı sunmaktadır. Gelişmiş bir altyapıya sahip olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yatırımcılar için cazip bir bölge konumunda olup kaliteli iş ortamı ile doğrudan yatırımlara çeşitli yatırım teşvikleri de sağlamaktadır. Bunlara ilave olarak, küçük ama hızlı büyüyen ekonomisi ile Kuzey Kıbrıs, hem yerli hem yabancı yatırımcıya birçok ekonomik avantaj sağlamaktadır. Çok sayıda üniversitenin ve yüksek okuma oranının sağladığı kalifiye ve genç iş gücü, Kuzey Kıbrıs'ın yatırımcılara sunduğu bir diğer avantajdır. Bu sebepten Ersin Tatar'ın seçimlerden galip çıkması iş dünyasını memnun etmiştir" diye konuştu. - İSTANBUL