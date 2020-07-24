KKTC'de Ayasofya için mevlit ve dua okundu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eski ismi 'Aya Sofya Camii' olan Selimiye Camisi'nde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugün cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılması dolayısıyla mevlit ve dualar okundu.

Lefkoşa'daki Selimiye Camiisi'ndeki, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışıyla ilgili programa katılan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Tatar, "1453'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra Ayasofya Türklerin yönetiminde olmuştur. Dolayısıyla tekrar cami olarak açılması en doğalıydı. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Kıbrıs Türk halkının Müslüman aleminin bir parçası olarak ibadetlerini yaptığını ifade eden KKTC Başbakanı, "Bu anlamlı günü burada izliyoruz. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.