KKTC'de korona virüsü alarmı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC'de korona virüsü alarmı - Son Dakika

KKTC'de korona virüsü alarmı

7 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Mağusa kentinde bir kişi Korona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

KKTC'de korona virüsü alarmı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Mağusa kentinde bir kişi Korona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.


Hastaneye kaldırılan, G.E'nin (74) Kıbrıslı Türk olduğu ve tatil için gittiği Dubai'den, İstanbul aktarması ile dönmesinin ardından, Korona virüsü belirtileri göstermeye başladığı belirtildi. Belirtiler üzerine hastaneye kaldırılan hastanın beraberinde, İstanbul'dan gelen grubun bir kısmının da karantinaya alındığı bildirildi.


Hasta ve yanındaki tüm yolcuların Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde özel olarak Korona virüsü için hazırlanan yere sevk edilmesi bekleniyor. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mağusa, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KKTC'de bir kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak Son dakika: Van'da İran'dan gelen yüksek ateşli 3 koronavirüs şüphelisi tedavi altına alındı Koronavirüs için umut olan Türk profesör İbrahim Benter çalışmalarını anlattı: Zararı önleyeceğiz

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 01:06:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'de korona virüsü alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]