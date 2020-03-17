Son Dakika › Güncel › KKTC'de korona virüsü vaka sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika
KKTC'de korona virüsü vaka sayısı 7'ye yükseldi
6 saat önce
KKTC'de 1 kişide daha yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine toplam vaka sayısı 7'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:01 Kaynak: İHA
KKTC'de 1 kişide daha yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine toplam vaka sayısı 7'ye yükseldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), daha önce 2 Alman turistte ortaya çıkan korona virüsü aynı otelde karantinada tutulan bir başka Alman turistte daha tespit edildi. Böylece KKTC'deki vaka sayısı toplamda 7'ye yükseldi.
Mağusa'da karantinaya alınan Salamis Conti Otel'de personel ve müşteri dahil 900 kişi bulunuyor. - LEFKOŞA
Son Dakika Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki işinden ayrıldı