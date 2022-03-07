Son dakika haberi | KKTC'de Necmettin Erbakan Fotoğraf Sergisi açıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi | KKTC'de Necmettin Erbakan Fotoğraf Sergisi açıldı

07.03.2022 18:15

Edinilen son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "Prof. Dr. Necmettin Erbakan" fotoğraf sergisi açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "Prof. Dr. Necmettin Erbakan" fotoğraf sergisi açıldı.

Sergi, Sevgi ve Kardeşlik Derneği (SEVKAD) tarafından başkent Lefkoşa'da eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Erbakan'ın vefatının yıl dönümü vesilesiyle açılan sergide, Erbakan'ın siyasi hayatından karelere yer verildi.

1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında merhum Bülent Ecevit Başbakanlık, Necmettin Erbakan ise Başbakan Yardımcılığı görevindeydi.

Son dakika haberi | KKTC'de Necmettin Erbakan Fotoğraf Sergisi açıldı
Son dakika haberi | KKTC'de Necmettin Erbakan Fotoğraf Sergisi açıldı
Son dakika haberi | KKTC'de Necmettin Erbakan Fotoğraf Sergisi açıldı
Son dakika haberi | KKTC'de Necmettin Erbakan Fotoğraf Sergisi açıldı

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Necmettin Erbakan, Lefkoşa, Kıbrıs, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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