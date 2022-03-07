Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "Prof. Dr. Necmettin Erbakan" fotoğraf sergisi açıldı.
Sergi, Sevgi ve Kardeşlik Derneği (SEVKAD) tarafından başkent Lefkoşa'da eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Erbakan'ın vefatının yıl dönümü vesilesiyle açılan sergide, Erbakan'ın siyasi hayatından karelere yer verildi.
1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında merhum Bülent Ecevit Başbakanlık, Necmettin Erbakan ise Başbakan Yardımcılığı görevindeydi.
Kaynak: AA
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