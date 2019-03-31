Son Dakika Haberleri: KKTC'de Şiddetli Yağışlar

KKTC'de Şiddetli Yağışlar

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumadan beri etkili şiddetli yağışlar ve su taşkınları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapalı olduğu bildirildi.

KKTC'de Şiddetli Yağışlar, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumadan beri etkili şiddetli yağışlar ve su taşkınları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapalı olduğu bildirildi.


Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, KKTC'de şiddetli yağışlardan en çok Haspolat ve Taşkent köyleri etkilendi.

Seyir halindeki bazı araçlar yolda taşan sularda sele kapıldı. Çok sayıda iş yeri ve evi su bastı.


Polis, Lefkoşa- Gazimağusa ana yolunun, Gazimağusa gidiş istikametinde Haspolat ile Dağyolu kavşakları arasında kalan kısmının trafiğe kapalı olduğunu kaydetti.


Lefkoşa'da Ortaköy-Işıkları ile Hastane kavşağı arasında kalan yolun Ortaköy'den Hastane istikametine gelişler için trafiğe kapandığı belirtildi.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, düzenlediği basın toplantısında, yağışların bugün de devam etmesinin beklendiğini ifade ederek, çok gerekli olmadıkça vatandaşlardan trafiğe çıkmamasını istedi.

Erhürman, yağış nedeniyle en büyük hasarın Haspolat ve Taşkent köylerinde olduğunu belirterek, evleri hasar görenlere gerekli yardımların yapılmaya başlandığını ifade etti.

Cumadan beri etkili yağışların en fazla Değirmenlik, Haspolat ve Taşkent'i etkilediğini dile getiren Erhürman, ayrıca Ozanköy ve Çatalköy'ün de olumsuz etkilendiğini kaydetti. Metrekareye Taşkent'te 235, Bellapais'te ise 170 kilogram yağış düştüğünü bildiren Erhürman, "Bunlar çok yüksek rakamlar." dedi.

Belediye başkanları, bakanlar, Sivil Savunma Teşkilatından yetkililerin bölgelerde bulunduğunu ve koordinasyonu sağlamaya çalıştıklarını aktaran Erhürman, Taşkent ve Haspolat'ta birçok konutun hasar gördüğünü ama can kaybı yaşanmamasının önemli olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:33 Kaynak: AA

Taşkent, Kıbrıs, Güncel
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