KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İngiltere'den Rum yanlısı politikasına son vermesini istedi - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs'ın garantör ülkelerinden İngiltere'den Kıbrıs Türk halkına karşı sürdürdüğü Rum yanlısı politikasına artık bir son vermesini talep ettiklerini belirtti.

Bakan Ertuğruloğlu, İngiltere'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) akredite Yüksek Komiseri Stephen Lillie'nin Kathimerini gazetesine verdiği demeci ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Lillie'nin Kathimerini'ye verdiği demeçte, Kıbrıs konusunda varılacak bir anlaşma için çıkış yolunun federasyon olduğuna işaret etmesinin Kıbrıs meselesini çözümsüzlüğe hapsetmiş müzakere süreçlerinin tekrarlanmasından başka bir anlam taşımadığını belirten Ertuğruloğlu, Lillie'nin kullandığı üslubun ise tipik koloni zihniyetinin hala devam ettiğini gösterdiğini kaydetti.

Ertuğruloğlu, "Lillie'nin, İngiltere'nin girişimlerinin (Rum Yönetimi lideri Nikos) Anastasiadis'in ademimerkeziyetçi federasyon fikriyle uyumlu olduğunu ifade etmesi İngiltere'nin Rum tarafına muzahir bilinen tutumunu bir kez daha sergilemektedir. Garantör ülkelerden birisi olan İngiltere'nin Kıbrıs konusundaki bu tutumu kabul edilemez niteliktedir. Zaten garantör ülkelerden sadece Türkiye garantörlüğün görev ve sorumluluklarını yerine getirmekte, diğerleri ise ırkçı ve bağnaz Rum politikalarını desteklemek ve teşvik etmekle meşgul olmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

"İngiltere'nin Rum yanlısı politikasına artık bir son vermesini talep ediyoruz"

Rum tarafının, yetki ve refahı Kıbrıs Türk halkı ile paylaşmayı reddetmesi nedeniyle yıllardır bu zeminde (federasyon) yürütülen müzakere süreçlerinin akamete uğradığını hatırlatan Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk tarafının kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir anlaşma için yeni vizyonunu (egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm) gündeme getirdiğini vurguladı.

Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

"Kıbrıs Türk tarafının yeni vizyonu, Cenevre'de gerçekleştirilen (27-29 Nisan'da) 5+BM gayriresmi toplantı sırasında kayda geçirilmiştir. Bu önerimiz müktesep hakkımız olan egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün tescilini öngören bir ilke üzerine tesis edilmiştir. Bu ilkeyi öngörmeyen, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyonun devamına yardımcı olacak sözde çözüm modeli üzerinde ısrar etmek beyhudedir. Kıbrıs konusunu en iyi bilen ülkelerden biri olan İngiltere'nin bu gerçeği bir an önce benimsemesini ve iki egemen üs bölgesinin geleceğini garanti etme adına Kıbrıs Türk halkına karşı sürdürdüğü Rum yanlısı politikasına artık bir son vermesini talep ediyoruz."