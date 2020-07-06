KKTC eski Cumhurbaşkanı Eroğlu, anjiyo oldu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bu sabah anjiyo oldu.

KKTC eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Kalp damalarının birinde tıkanıklık olduğu belirlenen Eroğlu için anjiyoya karar verildi. Anjiyo yapılan Eroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. DHA'ya konuşan Eroğlu'nun kızı Aslı Eroğlu, "Babamın sağlık durumu şu anda iyi. Anjiyodan az önce çıktı. Bir damarında tıkanıklık vardı, açıldı" dedi.