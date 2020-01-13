KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ölümünün 8'inci yılında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ölümünün 8'inci yılında anıldı - Son Dakika Dünya

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ölümünün 8'inci yılında anıldı

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ölümünün 8'inci yıldönümünde düzenlenen törenlerle anıldı.

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ölümünün 8'inci yılında anıldı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ölümünün 8'inci yıldönümünde düzenlenen törenlerle anıldı. KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ilk tören Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) anıtı önünde yapıldı. Anma törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve üst düzey yetkililer katıldı.

Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş yurtdışında olduğu için anma törenine katılamadı. Aileyi Rauf Denktaş'ın kızları Değer ve Ender Denktaş temsil etti. Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, "Rauf Raif Denktaş çok çalkantılı bir dönemde Kıbrıs Türk halkına siyasal önderlik yapmış önemli bir kişiliktir. Toplumların yaşamına yön veren liderler vardır. Bu liderleri yaşadıkları dönemin koşullarından ayrı olarak değerlendirmek mümkün değildir. Onların siyasetini ve kararlarını etkileyen içinden geçilmekte olan dönemin tarihsel koşullarıdır" dedi.

TARİHİ BELİRLEYİCİ LİDER

Akıncı, "Rauf Denktaş o tarihsel koşulların belirleyici ihtiyaçlarına göre toplumuna hizmet amacıyla biçimlendirilmiş bir siyasetin uygulayıcısı oldu. Bu siyasetin temel niteliğini 'Rumların Enosis hedeflerinin karşısında durmak ve bunun gerçekleşmemesi için içeride ve dışarıda bitmek bilmez bir enerji ile mücadele etmek' şeklinde özetleyebiliriz. Kıbrıs Türk halkının bu adada varoluş mücadelesindeki en yakın yol arkadaşı Doktor Fazıl Küçük ile birlikte öncelikle Türkiye'nin ilgisini Kıbrıs'a çekmek için olağanüstü bir çaba ortaya koydular. Temel amaçları Kıbrıslı Türklerin bu adada eşit bir toplum olarak varlığını sürdürmesi ve bir azınlık konumuna düşürülmesinin önlenmesiydi. Ne mutlu ki, bu büyük mücadele sonuç vermiştir ve Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda hiçbir zaman Rum Yönetiminin idaresinde bir azınlık olarak yaşamayacaktır" diye konuştu.

Akıncı, hiç kimsenin kendilerine haklarını altın tepside sunmayacağının bilincinde olduklarını da kaydetti. Denktaş'ı anma töreni, Akıncı'nın konuşmasının ardından sona verdi.


Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:29 Kaynak: DHA
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