Son dakika haberi | KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde vefat eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Aksel son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haberi | KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde vefat eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Aksel son yolculuğuna uğurlandı

16.11.2020 14:16

Gelen son dakika haberine göre KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde vefat eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Aksel son yolculuğuna uğurlandı Kıbrıs Barış Harekatı'nda Gazi olan Emekli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Aksel, düzenlenen askeri cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde vefat eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Aksel son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Kıbrıs Barış Harekatı'nda Gazi olan Emekli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Aksel, düzenlenen askeri cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

KKTC'nin kurulduğu gün olan 15 Kasım'da hayata gözlerini kapayan Aksel'in naaşı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Karşıyaka Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka mezarlığında defnedildi. Geçirdiği kalp krizi sebebi ile hayatını kaybeden Aksel 80 yaşında ebediyete uğurlandı.

"İyi bir babaydı. İyi bir askerdi"

Babasının vefatı ardından duygularını dile getiren Merhum Gazi Mehmet Aksel'in oğlu Orhan Aksel,

"Kalp yetmezliğinden vefat etti. Annemde ağır hasta. Babam eşinin üzüntüsünden dolayı kalp krizi geçirdi bir kaç defa. Ondan sonra organ yetmezliği başladı. Müdahaleler yapıldı.

Kıbrıs'ta 1974'te birinci ve ikinci harekata katıldı kendisi. Orada Gazi oldu zaten. Ondan sonra geldi görevini burada tamamladı. Emekli olmuştu zaten. İyi bir babaydı. İyi bir askerdi. Gerçekten iyi bir komutandı. Hiçbir zaman bizi aç, susuz koymadı. Ekmeksiz koymadı. Son İsteği de buydu zaten. Allah'ın emri böyleymiş. Tamda Kıbrıs Cumhuriyet'in kurulduğu güne denk geldi vefatı" dedi.

Son dakika haberi | KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde vefat eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Aksel son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde vefat eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Aksel son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde vefat eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Aksel son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde vefat eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Aksel son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde vefat eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Aksel son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde vefat eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Aksel son yolculuğuna uğurlandı

Emekli, Kıbrıs, Piyade, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde vefat eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Aksel son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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