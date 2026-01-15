KKTC-Türkiye İlişkileri Kardeşlik Hukuku ile Güçleniyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, "Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler, klasik diplomatik ilişkilerin ötesinde kardeşlik hukukuna dayanan, gücünü tarihten, kültürden ve ortak değerlerimizden alan stratejik bir bütünlüktür. KKTC-Türkiye ilişkileri, Kıbrıslı Türkler için yaşamsaldır." dedi.

Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Lefkoşa'daki Ercan Devlet Havalimanı'nda yaptıkları ortak basın toplantısında konuştu.

Konuşmasına Yılmaz'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti vurgulayarak başlayan Üstel, "Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler, klasik diplomatik ilişkilerin ötesinde kardeşlik hukukuna dayanan, gücünü tarihten, kültürden ve ortak değerlerimizden alan stratejik bir bütünlüktür. KKTC-Türkiye ilişkileri, Kıbrıslı Türkler için yaşamsaldır." diye konuştu.

Üstel, üst düzey ziyaretleri iki ülke arasındaki ortak tarih, kader ve gelecek vizyonunun somut tezahürü olarak gördüklerinin altını çizerek, "Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türk halkının en zor günlerinde yanında olmuş, bugün de halkına refah ve istikrar yolculuğumuzda en güçlü destekçimiz olmaya devam etmektedir. Bu ilişkiler, yalnızca bugünü değil, yarını da birlikte inşa etme iradesinin adıdır." ifadesini kullandı.

Yılmaz ile ziyaretler kapsamında, şubatta imzalanması planlanan "İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması" çerçevesinde yürütülen çalışmaları ele alacaklarını söyleyen Üstel, devam eden projeler ve KKTC'nin geleceğine imza atacak yeni projeleri gözden geçirme fırsatı bulacaklarını bildirdi.

İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'nın hedefleri

Üstel, İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşmalarının reel sektörü güçlendiren, kamu maliyesini sağlamlaştıran, altyapı yatırımlarını hızlandıran ve halkın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen stratejik yol haritaları olduğunu belirterek "Bundan önceki iktisadi ve mali işbirliği anlaşmalarında tarihi kaynak rekorlarına ulaştık. İnanıyorum ki kısa bir süre sonra imzalayacağımız yeni anlaşmayla da, yeni bir rekora birlikte imza atacağız." şeklinde konuştu.

İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında kamu maliyesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, altyapı projeleri, enerji ve ulaşım, dijital dönüşüm ve sosyal politikalar başlıklarında önemli adımlar atmanın hedeflendiğini aktaran Üstel, özellikle reel sektörün desteklenmesi başlığının bazı sektörlerde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırabilecek güçlü destekleri içerdiği bilgisini paylaştı.

Üstel, ziyaret sürecinde KKTC'nin iç güvenlik meselelerini, trafik kazalarına ilişkin alınabilecek ek tedbirleri, devreye sokulacak yeni teknolojik sistemleri ve enerji alanında atılacak ortak yeni adımların geniş kapsamlı şekilde ele alınacağını belirterek, Yılmaz ile çeşitli tanıtımlara katılacaklarını, açılışlar, sektör buluşmaları ve teknik toplantılar gerçekleştireceklerinin altını çizdi.

Bu temaslar sonucunda atılacak her adımın Kıbrıs Türk halkının geleceğini sağlamlaştıran, refahını artıran, güven ve huzur içinde yaşamını güçlendiren nitelikte olacağına dikkati çeken Üstel, "KKTC'nin güzel yarınlarını birlikte inşa etmeye devam ediyoruz." dedi.

KKTC halkının hayatını kolaylaştırma hedefi

Üstel, Kıbrıslı Türklerin gerçek ihtiyaçlarına göre proje yapan, bunları uygulayan ve sonuç alan bir iradeyle yollarına devam ettiklerini vurgulayarak, "Türkiye ile birlikte yürütülen bu süreçlerde KKTC'nin ekonomik dayanıklılığını artıran, kendi ayakları üzerinde duran bir yapıyı hedefleyen ve halkın hayatını kolaylaştıran, refah seviyesini artıran hedefler doğrultusunda çalışıyoruz." diye konuştu.

Hükümet olarak iş üreten bir anlayışı temsil ettiklerini dile getiren Üstel, şöyle devam etti:

"Ülkede uzun yıllar sağlanamayan, her yıl bozulan hükümetlerin aksine, dördüncü yılına siyasi istikrarını bozmadan giren bir hükümetiz. Hükümetimiz, KKTC tarihinin son dönemlerdeki kurulmuş en uzun soluklu hükümetidir. Bu istikrar sayesindedir ki, tüm ortak projelerde ve imzalanan tüm iktisadi ve mali işbirliği anlaşmalarında en yüksek gerçekleşme oranlarını sağladık. Yıllardır yarım kalan projeleri tamamlıyor, yıllardır yapılmayan reformları hayata geçiriyoruz."

Üstel, bu adımların hepsinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cevdet Yılmaz'ın "güçlü desteğini" gördüklerini vurgulayarak halkı ve şahsı adına teşekkürlerini sundu.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği ile Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisinin de kendilerine büyük destek verdiğini aktaran Üstel, Yılmaz'ın ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da derinleştirmesini, işbirliğini yeni alanlara taşımasını ve halklar için hayırlı neticeler doğurmasını temenni ederek sözlerini tamamladı.