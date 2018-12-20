Son Dakika Haberleri: Klasik Müzik Dinlemekten Kiliseye Gitmeye Sıra Dışı Cezalar
BBC

Klasik Müzik Dinlemekten Kiliseye Gitmeye Sıra Dışı Cezalar

3 saat önce İlandır

ABD'nin Missouri eyaletinde yasa dışı avlanarak yüzlerce geyiği öldürmekten suçlu bulunan bir adam, bir yıl hapsin yanı sıra her ay bir kez Disney'nin klasik çizgi filmi Bambi'yi izleme cezasına çarptırıldı.

Klasik Müzik Dinlemekten Kiliseye Gitmeye Sıra Dışı Cezalar, System.String[]
ABD'nin Missouri eyaletinde yasa dışı avlanarak yüzlerce geyiği öldürmekten suçlu bulunan bir adam, bir yıl hapsin yanı sıra her ay bir kez Disney'nin klasik çizgi filmi Bambi'yi izleme cezasına çarptırıldı.

Geyiklerin başlarını kestikten sonra cesetlerini ormana attığını kabul eden David Berry Jr'ın, annesi avcılar tarafından öldürülen yavru karacanın öyküsünün anlatıldığı filmle, "rehabilite olması" amaçlanıyor.

David Berry gibi sıra dışı cezalara çarptırılan insanların hikayelerini derledik.




"Eşeklik ettik" yazısıyla kasaba merkezinde yürüme cezası

2003'te Chiacago'da bir kilisenin önündeki bebek İsa heykelini çalmaktan suçlu bulunan 19'ar yaşındaki iki kişi, 45 gün hapis cezası aldı.

Çaldıkları heykele zarar veren Jessica Lange ve Brian Patrick, hapis cezasına ek olarak kasaba merkezinde ellerinde "Eşeklik ettik" yazılı bir dövizle yürütüldü.




10 yıl kiliseye gitme cezası

2011'de Oklahama'da alkollü olarak araba kullanırken arkadaşının ölümüne sebebiyet vermekten suçlu bulunan Tyler Alred adlı 17 yaşındaki öğrenci hapse atılmadı.

Yargıç bunun yerine Alred'in liseyi bitirmesi, sonra kaynakçılık öğrenmesi, her yıl alkol, uyuşturucu ve nikotin testi yaptırması, alkol ve uyuşturucu aldığını tespit edecek bir elektronik bileklik takması, mağdur terapi gruplarına katılması ve 10 yıl süreyle kiliseye gitmesini şart koştu.

Evi terk etme cezası

2011'de İspanya'nın Endülüs özerk bölgesinde bir anne baba, harçlık vermeyi bıraktıkları 25 yaşındaki oğulları tarafından mahkemeye verildi.

Ancak Malaga'daki aile mahkemesi, anne babasından her ay 400 Euro isteyen çocuğun talebini reddetti.

Mahkeme, çocuğun 30 gün içinde evi terk etmesini ve kendi ayakları üzerinde durması için iş bulmasını istedi.




Klasik müzik dinleme cezası

2008'de ABD'nin Ohio eyaletinde arabasında yüksek sesle müzik dinleyen Andrew Vactor 150 dolar cezaya çarptırıldı.

Ancak yargıç, rap dinleyen Vactor'ın 20 saat Beethoven, Bach ve Chopin dinlemeyi kabul etmesi durumunda cezasının 35 dolara düşürüleceğini açıkladı.

Yargıcın teklifini kabul eden Vactor, 15 dakika klasik müzik dinledikten sonra 150 doları ödemeyi tercih ettiğini söyledi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:11 

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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