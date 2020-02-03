Klasik otomobillere adanmış bir hayat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Klasik otomobillere adanmış bir hayat - Son Dakika

Klasik otomobillere adanmış bir hayat

6 saat önce

Eskişehir'de 45 yıldır klasik otomobil tamiri yapan Mustafa Özmen, 1950 ve 1960'lı yıllardan kalma yıpranmış otomobilleri ilk günkü ihtişamlı hallerine geri döndürüyor.

Klasik otomobillere adanmış bir hayat, System.String[]

Eskişehir'de 45 yıldır klasik otomobil tamiri yapan Mustafa Özmen, 1950 ve 1960'lı yıllardan kalma yıpranmış otomobilleri ilk günkü ihtişamlı hallerine geri döndürüyor.


Eskişehir'de ömrünü klasik otomobillere adayan 57 yaşındaki Mustafa Özmen, ağır işçilik ve titizlik gerektiren onarım mesleğini severek yapıyor. Çocukluğundan bu yana vaktini sanayideki tamirhanesinde klasik otomobilleri tamir etmekle geçiren Özmen, yaklaşık yarım asırdır bu işi yapıyor. Daha çok araçların motor aksamları ve yürüyen aksamları ile ilgilenen Özmen, ağırlıklı olarak vosvos diye bilinen kaplumbağa şeklindeki otomobilleri tamir ediyor.


Müşterilerinin emanet ettiği otomobillere gözü gibi bakan tecrübeli usta, sektörde kendisinden başka ustanın kalmadığını söyledi. Özmen, "Genelde eski arabalara bakıyorum, tamir ediyorum. Özellikle Alman modelleri, Volkswagen tosbağa türü arabalara bakıyorum. Zaten şu anda da klasik araç olarak söyleyebileceğimiz en çok, en eski o arabalar kaldı. Ben bu araçların daha çok motorlarını ve yürüyen aksamlarını tamir ediyorum. Çocukluğumuzdan bu yana vosvos ustası oldum. Bunlar susuz motorla çalıştıkları için biraz daha farklı araçlar. Biz de çırak olarak çalışmaya başladığımızda ilk bu arabalarla tanıştık. Şimdi de tamir etmeye devam ediyoruz. Volkswagenlere etrafta bakan kalmadı, bir tek ustam kalmıştı o da geçenlerde bıraktı. Ben tek kaldım buralarda" diye konuştu.


"Elimdeki araçlar ortalama 50 yaşındalar"


Şu anda iki farklı klasik otomobil tamir ettiğini aktaran Özmen, "Elimde şu anda 2 araç var tamir edilmesi gereken. Bir tanesi 1972 model Mercedes E200 diğeri de 1969 model tosbağa var. Bu araçlar ortalama 50 yaşındalar. Bu araçların tamirleri bazen çok uzun bazen de çok kısa sürebiliyor. Örneğin, elimdeki araçlardan biri başka bir ustadan geldi bana bunu da 1 haftada bitirdik. Yeni araçlara kıyasla bu arabaları tamir etmek için daha fazla fırsatın oluyor. Yeni arabalara elinizi bile sokamıyorsunuz. Bütün aksamlar kapalı. Bu klasik arabalarda ise tamir işlemlerini daha rahat yapabiliyorsunuz" şeklinde konuştu.


Son olarak çırak sorunundan yakınan Mustafa Özmen şunları söyledi;


"15-20 yıldır çırak yok sanayide. Artık çırak gelmiyor ki hiç. Sanayinin genelinde de bir çırak sorunu var. Artık herkes kendisi çalışıyor ya da iki arkadaş beraber çalışıyor." - ESKİŞEHİR

Mustafa Özmen, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

300 kiloluk "Çal Canavarı" öldürüldü
Son dakika: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı Şehidin abisi: Akşam bizim arkadaşa söylemiş, bize söylemezdi böyle şeyleri Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den gelen tüm uçuşlar ay sonuna kadar durduruldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 16:40:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Klasik otomobillere adanmış bir hayat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]