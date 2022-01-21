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Adana'da klima tamiri kavgası zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da klima tamiri kavgası zanlısı tutuklandı

21.01.2022 09:57

Adana'da klima tamiri kavgası zanlısı tutuklandı Adana'da klima tamiri nedeniyle çıkan kavgada karı-koca ve çocuklarını vuran zanlı tutuklandı Adana'da klima tamiri nedeniyle çıkan kavgada karı-koca ve çocuklarını vuran zanlı tutuklandı.

Adana'da klima tamiri kavgası zanlısı tutuklandı

Adana'da klima tamiri nedeniyle çıkan kavgada karı-koca ve çocuklarını vuran zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da klima tamiri nedeniyle çıkan kavgada karı-koca ve çocuklarını vuran zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde 19 Ocak günü meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Koğa, evindeki kliması bozulunca tamirat için aynı mahallede oturan Murat T.'yi çağırdı. Eve gelen Murat T.'nin tamirini yaptığı klimadaki arıza devam edince Koğa, bu kez de servis ekibi çağırdı. Servis elemanları klimada bir parçanın eksik olduğunu söyledi. Koğa, ile Murat T.'ye "Klimamdan malzeme çalmışsın" diye tepki gösterdi.

Olaydan bir gün sonra Murat T., kebap yemek için İbrahim Koğa'nın evinin bulunduğu sokağa gitti. Burada karşılaştığı Koğa ailesiyle tartışmaya başlayan Murat T., belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar İbrahim Koğa'nın göğsüne, eşi Hayat Koğa ile oğlu Şehmuzcan Koğa'nın ise bacaklarına isabet etti. Koğa ailesi kanlar içerisinde yere yığılırken, zanlı Murat T. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptığı yaralılardan İbrahim ile eşi Hayat Koğa'yı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne, Şehmuzcan Koğa'yı ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Murat T.'yi evine yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen Murat T. ifadesinde, "Ben klimasını tamir edip, monte ettim. Söylenildiği gibi parça çalmadım. Olay günü de çok sayıda kişi bıçaklarla saldırınca, kendimi korumak için ateş ettim" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralılardan Hayat Koğa ile oğlu Şehmuzcan Koğa taburcu edilirken, İbrahim Koğa'nın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Adana'da klima tamiri kavgası zanlısı tutuklandı
Adana'da klima tamiri kavgası zanlısı tutuklandı
Adana'da klima tamiri kavgası zanlısı tutuklandı
Adana'da klima tamiri kavgası zanlısı tutuklandı
Adana'da klima tamiri kavgası zanlısı tutuklandı

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Denizli, Seyhan, Adana, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da klima tamiri kavgası zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da klima tamiri kavgası zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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