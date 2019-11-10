Klimadan çıkan arıza yangına neden oldu
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Klimadan çıkan arıza yangına neden oldu Yangında evde büyük maddi hasar meydana geldiHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde müstakil bir evde klimadan kaynaklanan yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:32 Kaynak: İHA
Klimadan çıkan arıza yangına neden oldu
Yangında evde büyük maddi hasar meydana geldi
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde müstakil bir evde klimadan kaynaklanan yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Çöğürlü Mahallesi'nde bir evde klimanın dış ünitesindeki arıza nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Yanan evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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