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Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu - Son Dakika

Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu

05.06.2021 15:03

Antalya'da beyaz diş hayaliyle girdiği operasyonun ardından delirten hastalığa yakalanıp tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk, ötenazi yoluyla yaşamına son vermek istiyordu. Öztürk, 2 yıllık tedavi sonrasında normal hayatına döndü. Bu süre zarfında işsiz kalan kadın, 25 yıllık arkadaşının kendisine iş imkanı sunmasıyla mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı. ''Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamıyormuş'' ifadelerini kullanan Öztürk, hayatında yeni bir sayfa açtığını belirtti.

Antalya'da yaşayan Sunay Öztürk (42), yaklaşık 2,5 yıl önce dişlerini beyazlatmak istedi. 20 dişi kaplama için kesildi. Ancak bu sırada dayanılmaz ağrılar çekti. İlaçlara rağmen ağrıları dinmedi. Acıdan kurtulmak için 1.5 ayda 32 dişini birden çektirdi. Buna rağmen ağrıları kesilmedi. Öztürk, beyin ve sinir cerrahına gitti. 'Delirten hastalık' diye tabir edilen 'trigeminal nevralji' hastalığına yakalandığını öğrendi. Ameliyatla ağrı bulunan bölgelerdeki sinirleri kesildi. Ancak iyileşemeyen Öztürk'ün imdadına Sağlık Bakanlığı yetişti.

2 YIL SONRA ESKİ GÖRÜNTÜSÜNE KAVUŞTU

Yaklaşık 2 yıl önce Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yatırılan Öztürk, tedaviye olumlu yanıt verdi. Ağrıları dinmeye başlayan Öztürk, 2 yıl aradan sonra gerçek dişleriyle olmasa da protez dişlerle tekrar aynanın karşısına geçti. Protez dişleri, sinirlerin kesildiği bölgedeki ağrılar yüzünden kullanamadığını belirten Sunay Öztürk, buna karşın ağrılarında hafifleme olduğu ve tekrar ağzının eski görüntüsüne kavuştuğunu söyleyip ilk kez güldü.

Beyaz diş hayaliyle girdiği klinikten delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifiyle hayata tutundu

25 YILLIK DOSTUNDAN GELEN TEKLİF YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Ağrılarını kontrol altında tutmak için kırmızı reçeteli ağrı kesiciler kullanan Öztürk, bu süre zarfında ise işsiz kaldı. Hastalığı öncesi turizm işiyle uğraşan talihsiz kadın, operasyonlara girmek ve hastane koridorlarında gezinmekten bir işte çalışamadı. Son olarak Denizli'de baba ocağına kızıyla birlikte yerleşen Öztürk'e, Antalya'da yaşayan 25 yıllık arkadaşı Aygül Pamuk iş imkanı sundu. Kundu'da turizmle uğraşan Pamuk, gümüş satışı yapan işyerlerinden birisini işletmesi için Öztürk'e teklif sundu. Teklifi duyunca Denizli'den kızı Nazlışah ile birlikte gelen Öztürk, mutluluk gözyaşlarıyla yıllar sonra iş başı yaptı.

Beyaz diş hayaliyle girdiği klinikten delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifiyle hayata tutundu

ÖTENAZİ İSTİYORDU, KÖTÜ ANILARINA SÜNGER ÇEKECEK

Bu zamana kadar 16 operasyon geçirdiğini belirten Sunay Öztürk, geçmişteki kötü anılarına bir sünger çektiğini ifade etti. Öztürk, "Ötenazi isteğiyle son bulduğunu sanıyordum ama demek ki öldürmeyen Allah öldürmüyor. Yeni bir hayata giriyorum. Arkadaşımın sayesinde. Aşağı yukarı 25 senelik bir dostluğumuz var. Bir gün beni aradı, durumumum çok kötü olduğundan bahsettim. Yardımcı olacağını söyledi. Dükkanlarından bir tanesinde çalışabileceğimi söyledi. Ben inanamadım. Diyecek kelime bulamıyorum. Ben kızım için ayakta durmaya çalışıyorum. Kızım için yine ayaktayım, ölmedim. Ötenazi benim için bir sondu, demek ki değilmiş. Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamıyormuş" dedi.

AĞRILARI AZALDI, YENİ BİR SAYFA AÇIYOR

Ağrılarıyla ilgili son durumu paylaşan Öztürk, "Ankara Gülhane'deki doktorum Ömer Karadaş sayesinde ağrılarım bir tık daha düştü. Halen ilaçlarım yazılıyor ve düzenli bir şekilde kullanıyorum. Arada bir şiddetli beynime doğru ağrı vurduğu oluyor. Ben ağrıyla yaşıyorum, artık ağrım var demiyorum. Bu bir hastalık, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şey. Allah düşmanımın başına dahi vermesin. Ben çok dişçi gördüm, çok çene cerrahı, beyin ve sinir cerrahı gördüm. Ben isterim ki herkesin temkinli yaklaşmasını. Benim yaşadığımı kimse yaşamasın. Ben bu süreci atlatıyorum ama Allah biliyor. Şuan çok iyiyim, arkadaşımın sayesinde daha iyi olmaya çalışıyorum. Yine Antalya'ya geldim. Demek ki benim ekmek kapım Antalya'da. Yeni bir sayfa açtım. Kızımla düştük yine yola, inşallah sonu hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

Beyaz diş hayaliyle girdiği klinikten delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifiyle hayata tutundu

ARKADAŞI EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLDU

Öztürk'ün arkadaşı Aygül Pamuk ise arkadaşının yaşadıklarını yeni öğrendiğini ve bunun üzerine böyle bir teklif yaptığını anlattı. Pamuk, "İş istediğini söyledi, ben de seve seve dedim. Sezon açıldı ve şuanda dükkanın bir tanesinin başında. Evimi açtım, birlikte kalıyoruz. Ben ona hep diyorum, 'geçmişi unut' diye. Daha güzel bir hayat olacak. İnşallah beraber bunları aşacağız. Her zaman onun yanındayım ve sonuna kadar destekçisiyim" diye konuştu.

Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu

Sunay Öztürk, Antalya, Ötenazi, Mevla, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu - Son Dakika


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