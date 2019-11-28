Klip çekimi için 16 saat dans etti

Söz ve müziği Mansur Ark'a ait şarkıya renkli bir klip çekildi. Yönetmen koltuğunda Yusuf Can Özbilen'in oturduğu klibin çekimleri, 80 kişilik ekiple 1 günde tamamlandı. Münür Yıldız, "Şarkıdaki yüksek enerji insanı adeta içine çekiyor. Biz de bu enerjiye uygun bir klip çektik. Çekimlerde yaklaşık 16 saat durmaksızın dans edip bir rekor kırdığımızı düşünüyorum" dedi.