Klip çekimi için 16 saat dans etti
6 saat önce
Söz ve müziği Mansur Ark'a ait şarkıya renkli bir klip çekildi.
Söz ve müziği Mansur Ark'a ait şarkıya renkli bir klip çekildi. Yönetmen koltuğunda Yusuf Can Özbilen'in oturduğu klibin çekimleri, 80 kişilik ekiple 1 günde tamamlandı. Münür Yıldız, "Şarkıdaki yüksek enerji insanı adeta içine çekiyor. Biz de bu enerjiye uygun bir klip çektik. Çekimlerde yaklaşık 16 saat durmaksızın dans edip bir rekor kırdığımızı düşünüyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:50
Yağmur Tanrısevsin hakkında çok konuşulacak iddia: Hafızasını sildirecek Süper mini elbisesiyle poz veren Aleyna Tilki'nin fotoğrafına beğeni yağdı Guido Senia, sevgilisi Şeyma Subaşı'nı öpücüklere boğdu Hastaneye kaldırılan Mehmet Erbil'in doktor kardeşinden yeni açıklama: Fizik tedavisine devam ediliyor