KLÜ'de "Stratejik Yol Haritası Hazırlama" toplantısı yapıldı - Son Dakika

"Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı" kapsamında gıda alanında ihtisaslaşan Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Stratejik Yol Haritası Hazırlama" toplantısı yapıldı.

KLÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur başkanlığında rektörlük senato salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) uzmanları Barış Çarıkçı ve Seda Celep ile Gıda İhtisaslaşma Koordinatörlüğü personeli katıldı.

Toplantıda, stratejik yol haritasına ilişkin yapılması gerekenler ve hedefler hakkında değerlendirmeler yapıldıktan sonra Gıda Mühendisliği Bölümü akademik personeli ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Çarıkçı ve Celep, KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü makamında ziyaret etti.