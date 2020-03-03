KMÜ'de Prof. Dr. Necmettin Erbakan fotoğraf sergisi düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KMÜ'de Prof. Dr. Necmettin Erbakan fotoğraf sergisi düzenlendi - Son Dakika

KMÜ'de Prof. Dr. Necmettin Erbakan fotoğraf sergisi düzenlendi

6 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İdealist Gençlik Öğrenci Topluluğu ve Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) tarafından fotoğraf sergisi düzenlenerek pilav dağıtımı yapıldı.

KMÜ'de Prof. Dr. Necmettin Erbakan fotoğraf sergisi düzenlendi, System.String[]

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İdealist Gençlik Öğrenci Topluluğu ve Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) tarafından fotoğraf sergisi düzenlenerek pilav dağıtımı yapıldı.


Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan anısına düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı. Otuz fotoğrafın yer aldığı sergi ve pilav dağıtımından önce açıklamalarda bulunan ÖĞ-DER Karaman Başkanı Mehmet Karakaş, "Erbakan Haftası 2020 Anma ve Anlama Programlarının bu yılki teması 'üretim, kalkınma, adil paylaşım' olarak belirlendi. Biz de hem Erbakan Hocamızın ölüm yıldönümü hem de şehitlerimiz adına böyle bir etkinlik düzenleyerek onları anmak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Sergi, yerleşke içerisinde gün boyu ziyaret edilebilecek. - KARAMAN

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Necmettin Erbakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:52 Kaynak: İHA
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