Koaeli'de 540 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Koaeli'de 540 düzensiz göçmen yakalandı

08.10.2022 17:02
Koaeli'de 540 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de polis ekiplerince 540 düzensiz göçmen yakalanırken, bunların barınmasına ve nakledilmesine karışan 37 şahıstan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de polis ekiplerince 540 düzensiz göçmen yakalanırken, bunların barınmasına ve nakledilmesine karışan 37 şahıstan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Eylül tarihleri arasında göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. 468 uygulama ve 27 farklı operasyon neticesinde 540 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Düzensiz göçmenlerin barınması ve nakledilmesi faaliyetlerine karıştığı değerlendirilen 37 şahsa işlem başlatılırken bunlardan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Koaeli'de 540 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Koaeli'de 540 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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