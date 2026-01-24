Kobani'de Soğuktan 4 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kobani'de Soğuktan 4 Çocuk Hayatını Kaybetti

24.01.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezai Temelli, Kobani'deki insani krize dikkat çekerek yardım koridoru açılması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Kobani'de dört çocuğun soğuktan donarak yaşamını yitirmesine ilişkin "Kobane'de elektrik, su ve ilaç tedariki tamamen kesilmiş vaziyette. Kuşatma, yakıt ve ilaç eksikliğine ek olarak bölgede etkili olan yoğun kar yağışı, halkın yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdı. Utan dünya, utan insanlık… Türkiye üzerinden Kobane'ye insani yardım koridoru geç kalınmaksızın açılmalıdır" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, sosyal medya hesabından Kobani'de dört çocuğun soğuktan donarak ölmesine ilişkin paylaşım yaptı. Temelli, şunları kaydetti:

"Kobane üzerindeki kuşatma nedeniyle 4 çocuk soğuktan dolayı hayatını kaybetti. Kobane'de elektrik, su ve ilaç tedariki tamamen kesilmiş vaziyette. Kuşatma, yakıt ve ilaç eksikliğine ek olarak bölgede etkili olan yoğun kar yağışı, halkın yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdı. Utan dünya, utan insanlık… Türkiye üzerinden Kobane'ye insani yardım koridoru geç kalınmaksızın açılmalıdır. Bu insanlık suçuna karşı sessiz kalmak suça ortak olmaktır."

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sezai Temelli, Kobani, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kobani'de Soğuktan 4 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor 2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor
Ahmet Özer’e “Kent Uzlaşısı“ davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası Ahmet Özer'e "Kent Uzlaşısı" davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası
Rafa Silva ilk günden Benfica’da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz Rafa Silva ilk günden Benfica'da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
12:47
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
12:22
İllallah eden mahalleli evinin camına “Uyuşturucu satışı yoktur“ yazısı astı
İllallah eden mahalleli evinin camına "Uyuşturucu satışı yoktur" yazısı astı
12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:32
Gençlik nereye gidiyor Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 13:57:44. #7.11#
SON DAKİKA: Kobani'de Soğuktan 4 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.