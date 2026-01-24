Kobani'de Soğuktan 4 Çocuk Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Kobani'de dört çocuğun soğuktan donarak yaşamını yitirmesine ilişkin "Kobane'de elektrik, su ve ilaç tedariki tamamen kesilmiş vaziyette. Kuşatma, yakıt ve ilaç eksikliğine ek olarak bölgede etkili olan yoğun kar yağışı, halkın yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdı. Utan dünya, utan insanlık… Türkiye üzerinden Kobane'ye insani yardım koridoru geç kalınmaksızın açılmalıdır" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, sosyal medya hesabından Kobani'de dört çocuğun soğuktan donarak ölmesine ilişkin paylaşım yaptı. Temelli, şunları kaydetti:

"Kobane üzerindeki kuşatma nedeniyle 4 çocuk soğuktan dolayı hayatını kaybetti. Kobane'de elektrik, su ve ilaç tedariki tamamen kesilmiş vaziyette. Kuşatma, yakıt ve ilaç eksikliğine ek olarak bölgede etkili olan yoğun kar yağışı, halkın yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdı. Utan dünya, utan insanlık… Türkiye üzerinden Kobane'ye insani yardım koridoru geç kalınmaksızın açılmalıdır. Bu insanlık suçuna karşı sessiz kalmak suça ortak olmaktır."