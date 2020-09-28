Kobani soruşturmasında şüpheliler için ek gözaltı talebi - Son Dakika

Kobani soruşturmasında şüpheliler için ek gözaltı talebi

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kobani olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu şüpheliler, gözaltı sürelerinin uzatılması için adliyeye sevk edildi.

Kobani soruşturmasında şüpheliler için ek gözaltı talebi, System.String[]

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kobani olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu şüpheliler, gözaltı sürelerinin uzatılması için adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Kobani olayları' olarak bilinen 6-7 Ekim 2014 tarihlerindeki eylemlere ilişkin, sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna, Ayla Akat Aka, Nazmi Gör, Beyza Üstün, MYK üyeleri Alp Altınörs, Altan Tan, Gülfer Kaya, Ali Ürküt'ün de bulunduğu 20 kişi geçen cuma günü gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin gözaltı sürelerinin dolması üzerine ek gözaltı talebinde bulunuldu. Bunun üzerine şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, Sulh Ceza Hakimliği'nde işlemleri sürüyor.AYHAN BİLGEN'E İLAÇ TEADVİSİ BAŞLANDI

Öte yandan Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in rahatsızlığına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan bazı şüphelilerin, verilen gıdalardan zehirlendikleri ve hastaneye götürülmedikleri şeklindeki haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığı, tetkiklerin sağlık kuruluşunda devam ettiği tarafımızdan açıklanmıştı. Sağlık kuruluşunda yapılan tetkikler sonucunda; Ayhan Bilgen'in rahatsızlığının vücudundaki başka bir enfeksiyona bağlı olduğu ve ilaç tedavisine başlandığı, diğer şüphelilerin ise tedavi gerektirecek bir rahatsızlıklarının olmadığı anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.


Kobani soruşturmasında şüpheliler için ek gözaltı talebi
Kobani soruşturmasında şüpheliler için ek gözaltı talebi
Kobani soruşturmasında şüpheliler için ek gözaltı talebi
Kobani soruşturmasında şüpheliler için ek gözaltı talebi

Halkların Demokratik Partisi, Gözaltı, Ankara, Kobani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kobani soruşturmasında şüpheliler için ek gözaltı talebi - Son Dakika

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