Kobe Bryant'ın anısı Beylikdüzü'nde yaşatılacak - Son Dakika

Kobe Bryant'ın anısı Beylikdüzü'nde yaşatılacak

Kobe Bryant'ın anısı Beylikdüzü'nde yaşatılacak -Efsanenin anısı Beylikdüzü'nde yaşatılacak Beylikdüzü Belediyesi, 13 yaşındaki kızı Gianna ile helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın anısına Spor ve Sosyal Yaşam Alanı'nda yer alan basketbol...

Kobe Bryant'ın anısı Beylikdüzü'nde yaşatılacak

Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı

-Efsanenin anısı Beylikdüzü'nde yaşatılacak

İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi, 13 yaşındaki kızı Gianna ile helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın anısına Spor ve Sosyal Yaşam Alanı'nda yer alan basketbol sahasını yeniledi. Yenilenen sahanın zemini ünlü basketbolcunun takımının renkleri ile boyanırken basketbol potalarına fotoğrafları ile giydirmeler yapıldı.

Pandemi sürecinin ardından tazelenme hareketi başlatan Beylikdüzü Belediyesi çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Belediye bu kez, helikopter kazasında kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ı unutmadı. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Spor ve Sosyal Yaşam Alanı'nda yapılan çalışmada sahanın zemini, Bryant'ın takımı Los Angeles Lakers'ın renkleri olan mor ve sarıya boyanırken potalara ünlü basketbolcunun fotoğraflarından giydirmeler yapıldı. Aynı zamanda Bryant'ın basketbol kariyerine başladığında giydiği 8 ile emekli olduğunda taşıdığı 24 forma numaraları ve lakabı olan 'Black Mamba' yazısı da zemine resmedilerek ölümsüzleştirildi.

"Tüm sporcularımızı alanımızı yaşatmak için bekliyoruz"

Efsane ismin anısına yapılan düzenlemeyle ilgili konuşan Beylikdüzü Belediyesi Spor İşleri Müdürü Fidan Gül; "Beylikdüzü Belediyesi, spora ve sporcuya her zaman değer veren bir anlayışla çalışmalar yapmıştır. Kısa bir süre önce kaybettiğimiz basketbolun simge isimlerinden biri olan Kobe Bryant'ın anısını Beylikdüzü'nde yer alan tesisimizin basketbol alanında yaşatmak istedik. Yaptığımız düzenleme ile Türkiye'de ilçe belediyesine ait bu özellikteki tek saha oldu.Tüm basketbol severleri ve sporcularımızı bu alanımızı yaşatmak için bekliyoruz" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, Kobe Bryant, Beylikdüzü, basketbol, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kobe Bryant'ın anısı Beylikdüzü'nde yaşatılacak - Son Dakika

Son Dakika

00:53 Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı 23:57 Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı 23:51 Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor 23:43 Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:43 Türkiye'deki vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da 8 ilçe alarm veriyor 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 17:48 Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik 17:38 Hamile eşi tarafından eve alınmayan şahıs, iki saatte iki binaya çıkıp intihar girişiminde bulundu 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 16:18 Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı hakkında ahlaksız paylaşım yapanlara sert çıktı
12:32
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
12:22
Emmanuel Adebayor, Paraguay ekibi Olimpia ile sadece 4 maça çıkıp yollarını ayırdı
11:59
Beşiktaş'tan ayrılan Rebocho, maddi sıkıntı çektiği günleri anlattı: Faturayı ödeyemezsem diye düşünmek istemiyordum
11:42
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
10:08
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
09:57
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
09:49
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 01:38:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kobe Bryant'ın anısı Beylikdüzü'nde yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]