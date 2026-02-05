KOBİ\'lere İkiz Dönüşüm Toplantısı

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Garanti BBVA işbirliğinde gerçekleştirilen "İkiz Dönüşümde Yeni Ufuklar Projesi" kapsamında Adana'daki KOBİ'lere yönelik toplantı düzenlendi.

KOBİ'lerin sürdürülebilir iş modelleri, döngüsel ekonomi ve yeşil finansman süreçlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen projenin yeni yıldaki ilk toplantısı, Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (Çukurova SİFED) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çukurova SİFED Başkanı Vedat Gizer, programın açılışında, dijitalleşme ve yeşil dönüşümü kapsayan "ikiz dönüşüm" yaklaşımının hem şirketlerin geleceği hem de Türk ekonomisinin yeni düzende üstleneceği rol açısından belirleyici bir unsur olduğunu belirtti.

Türkiye'deki ihracatın yüzde 35'lik kısmını üstlenen KOBİ'lerin büyük kısmının Avrupa Yeşil Mutabakatı ve onu bütünleyen mevzuatlara karşı nasıl hazırlıklı olmaları gerektiğini bilmediğini ifade eden Gizer, yüksek teknoloji kullanarak imalat yapabilen KOBİ'lerin oranının yüzde 1 seviyesinde olduğunu kaydetti.

Gizer, dünyanın sürdürülebilirlik ve teknoloji ekseninde yeniden şekillenirken Türkiye'nin bu alanlardaki rekabetçiliğini artırmanın ve KOBİ'lerin kapasite gelişimini desteklemenin hayati bir ihtiyaç olarak öne çıktığını belirterek, "Biz de bu projemizle işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerini hayata geçirmelerine, esneklik ve yenilikçilik kapasitelerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz" ifadesini kullandı.

"Ulusal ölçekte bir lojistik merkezi olma yolunda ilerliyoruz"

Adana'nın Türkiye'nin sanayileşme yolculuğundaki öncü şehirlerden olduğunu dile getiren Gizer, şunları kaydetti:

"Şehrimiz, organize sanayi bölgeleri, enerji ihtisas alanları, tarıma dayalı üretim projeleri ve küresel firmaların milyar dolarlık yatırım planlarıyla bu rolünü güçlendirmeye devam ediyor. Modern sağlık, eğitim ve sosyal altyapı yatırımları yaşam kalitesini yükseltiyor. Planlanan hızlı tren hattı, Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı ve stratejik ulaşım projeleriyle sadece yerel değil, ulusal ölçekte bir lojistik merkezi olma yolunda ilerliyoruz. Adana'nın bu üretim ve sanayi gücüne, Mersin'in turizm ve kültürel zenginlikleriyle liman altyapısı da eşlik ediyor. Bugün kentimiz, Marmara'dan sonra ülkemizin üretim merkezini Adana-Çukurova eksenine taşıyabilecek durumda. İşte ikiz dönüşüm, bu rolü gerçek kılmamızın anahtarı olabilir. Bölgedeki iş dünyası temsilcilerinin, ikiz dönüşümü kucaklayarak finansal sürdürülebilirlikten ihracat kapasitesine, enerji verimliliği uygulamalarından çevre dostu teknolojilere kadar pek çok alanda somut faydalar elde edebileceklerini öngörüyoruz."

Garanti BBVA KOBİ Bankacılığı İstanbul Pazarlama Direktörü Haluk Bekmez de bankalarının yeşil ve dijital dönüşüm yolculuğunda sahaya inerek gerçek ihtiyaçlarını yerinde dinlediklerini ve her KOBİ'ye özel farklı çözümler geliştirdiklerini anlattı.

KOBİ'lerin yalnızca bugünün değil, yarının ekonomisini de şekillendiren çok önemli aktörler olduğunu vurgulayan Bekmez, iklim krizi, regülasyonlar ve teknolojik dönüşümle KOBİ'lerin önünde ertelenemez bir ikiz dönüşüm süreci bulunduğunu ifade etti.

Bekmez, Garanti BBVA olarak sürdürülebilir finansmanı işlerinin merkezine alırken KOBİ'lere yalnızca finansman sağlayan bir banka değil, yol arkadaşı ve rehber olmayı da önemsediklerini kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından panel ve oturumlarla devam eden program "Sürdürülebilirlik Atölye Çalışması" ile tamamlandı.

Programa iş insanlarının yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.