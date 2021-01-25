Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu: "Değişmekten korkmuyoruz, kendimize güveniyoruz" - Son Dakika

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu: "Değişmekten korkmuyoruz, kendimize güveniyoruz"

25.01.2021 18:43
Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu:

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu'nun farklı senaryolar için her an hazır olduğunu belirterek, "Açık kirlilikle dünyadaki gelişmeleri izliyoruz.

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu'nun farklı senaryolar için her an hazır olduğunu belirterek, "Açık kirlilikle dünyadaki gelişmeleri izliyoruz. Değişmekten korkmuyoruz, kendimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Koç Topluluğu Yayını Bizden Haberler Dergisi'nin 490. sayısında, "34. Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı"na katılan Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu'nun konuşmalarına yer verildi.

Dünyanın salgına çok hazırlıksız yakalandığını vurgulayan Çakıroğlu, "Pandemi sürecinde çalışma arkadaşlarımızın, iş ortaklarımızın, bayilerimizin, tedarikçilerimizin ve ailelerinin sağlığı birinci önceliğimizdi. Çok hızlı, dikkatli ve hassas davrandık. 11 Mart'taki pandemi ilanından önce seyahatleri yasakladık ve karantina tedbirlerini açıkladık. Uzaktan çalışma pratiğine hızla geçtik. İş yerlerinde çalışmaya devam eden arkadaşlarımız için gereken her türlü tedbiri derhal aldık.

Küresel verileri takip ettik, gelişmeler ve bilimsel tavsiyeler ışığında bu tedbir setini güncelleyerek çalışmaya devam ettik. Aynı hassasiyetle, bu zor dönemde istihdamın korunmasını ve çalışma arkadaşlarımızın gelir kaybının önlenmesini de öncelik olarak kabul ettik. Zor zamanlarda arkadaşlarımızın ve ailelerinin kaygılarını azaltmaya, ihtiyaçlarına destek olmaya çalıştık. Açık kirlilikle dünyadaki gelişmeleri izliyoruz. Değişmekten korkmuyoruz, kendimize güveniyoruz." açıklamasında bulundu.

Topluluk şirketlerinin likiditeleri, faaliyetleri, bilançoları ve hatta iş modelleriyle ilgili tedbirlerin de hızla alındığına dikkati çeken Çakıroğlu şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ventilatörden entübasyon kabinine, siperlikten maskeye kadar; hızla tasarladık, ürettik, dağıttık. Bunlar üretim deneyimimiz olan ürünler de değildi. Yaptıklarımız hem ülkemizde hem de uluslararası platformlarda takdirle karşılandı. Ama daha önemlisi, 'istersek yapabiliriz' duygusunu pekiştirerek, zor zamanlarda bizlere de topluma da moral oldu, umut verdi. En başta, üretim tesislerimiz kesintisiz olarak veya kısa süreli kesintilerden sonra üretime devam ettiler.

Banka şubelerimiz, bayilerimiz, istasyonlarımız, mağazalarımız, depolarımız her türlü sağlık tedbirini almak suretiyle faaliyetlerini sürdürerek halkın ihtiyacına cevap verdiler, ülke ekonomisine destek oldular. Büyük bir ekosistemin?tam merkezindeyiz. 10 bin civarında bayimiz ve servisimiz, yüzlerce tedarikçimiz var. Onların sorumluluğunu da aynı şekilde hissediyoruz. Bu dönemde her birine, ihtiyaçları anında yanlarında olduğumuzu gösterdik. Gerektiğinde vade açtık, stoklarını yönetmelerine yardımcı olduk. Diğer yandan, şirketlerimiz tedarikçilerine olan yükümlülüklerini zamanında yerine getirdiler."

-Dünya dijitalleşmede 8 haftada 5 yıllık mesafe aldı

McKinsey'in hazırladığı bir rapora göre, tüketicilerin ve şirketlerin dijitalleşme alanında 5 yılda kat etmesi beklenen mesafeyi 8 haftada aldığını dile getiren Çakıroğlu bu dönemde, online satışların katlanarak büyüdüğünü, toplu taşıma yerine özel araç tercihlerinin arttığını, bisiklet ve scooter kiralama uygulamalarının hızla büyüdüğünü söyledi.

Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"2020'ye girerken dünya ekonomisinin yüzde 3,3 büyümesi beklenirken, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en sert ekonomik daralmayı yaşıyoruz. Yıl sonu için küresel ölçekte yüzde 4,4 küçülme tahmini yapılıyor. Bu durum emtia fiyatlarına da tabiatıyla tesir etti. Bizi en çok etkileyen ise petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmalar oldu. Yıla başlarken petrol fiyatlarının 2019 seviyelerine yakın seyrederek, 60 dolar civarında kalması bekleniyordu. Oysa talepteki ani daralma sebebiyle hızla 13 dolara kadar indi, WTI ise kısa süreli de olsa negatif fiyatla işlem gördü.

Salgının başlarında yaşanan bu şokun 1929'daki Büyük Buhran'la karşılaştırması yapıldı; yine böyle bir sürece girilmesinden endişe edildi. Ancak bu defa devletler hızlı hareket ettiler. Salgının etkilerini gidermek üzere kapsamlı mali destek paketlerini uygulamaya koydular. Bu mali desteklerin hacmi 12 trilyon dolara ulaştı, dünya ekonomisinin yüzde 14'üne tekabül ediyor.

Bunun sonucunda ülkelerin bütçe açıklarının da milli gelire oranı hızla arttı. Genişlemeci maliye politikalarının yanı sıra, merkez bankaları da tahvil piyasalarından alım yaparak devasa boyutlarda parasal genişlemeye gittiler. 2020'de FED, ECB, Japon ve Çin merkez bankalarının toplam bilanço büyüklüğü 8 trilyon dolarlık artışla 27 trilyon dolara ulaştı. Diğer yandan devletler stratejik gördükleri şirketleri de ayrıca desteklediler."

Levent Çakıroğlu, Koç Holding, Mart, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu: 'Değişmekten korkmuyoruz, kendimize güveniyoruz' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'ın istediği Ali Akman hedefini açıkladı: Direkt Avrupa'ya gitmek istiyorum Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor! Erol Bulut'tan yeni transfer sürprizi Boş arazide cansız beden bulundu, geride ise onun ekmek teknesi kaldı Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı Saadet, AK Parti ile ittifak yapar mı? Karamollaoğlu'nun 3 şartı işi çıkmaza sokabilir Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı maaş KAP'a bildirildi Dur durak bilmiyor! Ireland Baldwin kasığındaki dövmeyi göstermek için pijamasını aşağı indirdi Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt
Muhsin Yazıcıoğlu davasında 12 yıl sonra ilk ceza! Eski emniyet amiri Özmen'e 2 yıl hapis verildi Muhsin Yazıcıoğlu davasında 12 yıl sonra ilk ceza! Eski emniyet amiri Özmen'e 2 yıl hapis verildi         
18:37
Türkiye ile Yunanistan arasındaki tarihi görüşme sona erdi! İki ülke temasları sürdürme kararı aldı Türkiye ile Yunanistan arasındaki tarihi görüşme sona erdi! İki ülke temasları sürdürme kararı aldı         
18:28
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Deprem konutları teslim töreninde alandaki vatandaşların iç içe olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız etti Deprem konutları teslim töreninde alandaki vatandaşların iç içe olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız etti         
16:22
Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'nun annesine hakaret eden şüpheli hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'nun annesine hakaret eden şüpheli hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi         
16:06
Bağ evine giden karı-kocanın geçtiği tahta köprü çöktü, talihsiz kadın yaşamını yitirdi Bağ evine giden karı-kocanın geçtiği tahta köprü çöktü, talihsiz kadın yaşamını yitirdi         
15:48
Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Mart ayını beklemekte fayda var Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Mart ayını beklemekte fayda var         
15:18
Cinsel saldırı sonrası yüzde 99,9 engelli kalan genç kadının annesi konuştu: Kızıma atılan iftiralar var Cinsel saldırı sonrası yüzde 99,9 engelli kalan genç kadının annesi konuştu: Kızıma atılan iftiralar var         
14:56
FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
14:36
Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı         
13:56
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor         
12:27
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu         
12:02
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 18:58:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu: "Değişmekten korkmuyoruz, kendimize güveniyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei