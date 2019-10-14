Son Dakika Haberleri: Koca yürekli minik öğrencilerden Mehmetçiğe destek
Son Dakika Güncel Koca yürekli minik öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Koca yürekli minik öğrencilerden Mehmetçiğe destek

1 saat önce

Koca yürekli minik öğrencilerden Mehmetçiğe destekAMASYA - Amasya Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu öğrencileri "Barış Pınarı Harekatı"na destek için okul bahçesinde program düzenledi.

Koca yürekli minik öğrencilerden Mehmetçiğe destek

AMASYA - Amasya Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu öğrencileri "Barış Pınarı Harekatı"na destek için okul bahçesinde program düzenledi.

Yaklaşık 300 kadar öğrencinin düzenlediği program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Okul Müdürü Hasan Hüseyin Aktaş, "Barış Pınarı Harekatı'nı tam destek amaçlı olarak okulumuz bir program düzenlemiştir. Evlatlarımızı Barış Pınarı Harekatı'na yolladık. Gidemeyenler, geride kalanlar, gitmediklerini sanmasınlar. Hepimiz onlarla birlikte onların yanında, cephenin gerisindeyiz. Yaptığımız işler, aldığımız kararlarla, ürettiklerimizle, çocuklara öğrettiklerimizle, birlik oluşumuzla, dik duruşumuzla, vazifemize ve ülkemize sarılışımızla, dualarımızla, Atatürk'ün 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' sözüne riayet edişimizle, birbirimize olan anlayışımız ve saygımızla, hepimiz cephedeyiz. Askerimizin gözlerine bakarken alnımızın ak olması lazım. Günümüzü, bunun farkında olarak yaşamamızı temenni ediyorum. Terör örgütlerinin belinin kırılması Türkiye'yi kuşatma ve kundaklama mihraklarının oyunlarının bozulması bir mecburiyettir. İşte bu amaçla başlatılan barış pınarı harekatını yürekten destekliyoruz" dedi.

Öğrenciler, Mehmetçiğe destek ve moral vermek için Bayrak şiirini okudu, asker selamı verdi, kendi yazdıkları mektupları ve Plevne Marşı'nı okudu.

Öğrenciler, okul bahçesinde ay-yıldız koreografisi yaparak Mehmetçiğe destek verdi.

Koca yürekli minik öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Barış Pınarı Harekatı, Zübeyde Hanım, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:30 Kaynak: İHA
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